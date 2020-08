Probefahrt im Toyota Yaris : Mehr Yaris und weniger Prius

Wenn Autos vom Markt genommen werden, machen Autohersteller in der Regel kein großes Bohei darum. So ist es auch mit dem Toyota Prius. Er verlässt den deutschen Markt und wird nur noch in der eigenständigen Version als Plug-in-Hybrid verkauft. Wer künftig in Deutschland einen Toyota-Hybrid ohne Stecker fahren will, geht natürlich nicht leer aus.

Ganz neu ist zum Beispiel die vierte Generation des Kleinwagens Yaris, die Mitte September auf den Markt kommt. Toyota erwartet, dass drei Viertel der Kunden zum neuem Hybridantrieb greifen, der zu Preisen von 19.486 Euro an zu haben sein wird. Der neue Yaris habe eine um 37 Prozent erhöhte Karosseriesteifigkeit und biete zudem kürzere Bremswege und einen tieferen Schwerpunkt, was sich positiv auf die Fahreigenschaften auswirke.

Im Vergleich zur dritten Generation ist der Yaris mit 3,94 Meter Außenlänge einen halben Zentimeter kürzer und mit 1,50 Meter Höhe vier Zentimeter niedriger. Weil Radstand und Breite um jeweils fünf Zentimeter gewachsen sind, gibt es im Innenraum dennoch mehr Platz. Hinter der Heckklappe können mindestens 286 Liter Gepäck verstaut werden.

Für den frontgetriebenen Yaris stehen neben dem Hybridmodell ein 1-Liter-Dreizylinder- sowie ein 1,5-Liter-Vierzylinder-Benziner mit 72 PS oder 125 PS zur Wahl. Der Normverbrauchswert für die beiden Benziner beträgt rund 5,5 Liter nach WLTP. Ein Sparfuchs soll dagegen der Yaris Hybrid mit 1,5-Liter-Dreizylinder mit einer Systemleistung von 116 PS sein. Hier liegt der Normverbrauch bei 3,7 Liter Super. Der 1,5-Liter-Dreizylinder-Benziner leistet für sich genommen 92 PS, den Rest steuert ein Elektromotor bei. Diesel gibt es im Yaris schon länger nicht mehr.

Der Yaris Hybrid fühlt sich quirlig an und meistert den Spurt von null auf 100 in 9,7 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 175 km/h. In der Regel fährt er rein elektrisch los, dann schaltet sich der Benziner dazu, und der Elektromotor unterstützt beim Beschleunigen. Sobald man den Fuß vom Gas nimmt, stoppt der Benziner, und die neue Lithium-Ionen-Batterie, die zwölf Kilogramm leichter als die bisherige Nickel-Metallhydrid-Batterie ist, wird geladen. Die Kraft wird mittels einer stufenlosen Automatik, die ohne Rucken komfortabel schaltet, an die Räder gebracht. Positiv aufgefallen sind zudem die bequemen Sitze, die einen guten Seitenhalt bieten, sowie das optionale Head-up-Display. Das gibt es nicht für jeden Kleinwagen.

Schon die Basisversion des Yaris für 15.932 Euro ist gut ausgestattet. Toyota Deutschland erwartet für 2021 rund 20.000 Verkäufe.