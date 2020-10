Porsche Panamera : 60 Prozent bestellen den Hybrid

Der Porsche Panamera ist die vielleicht sportlichste Reiselimousine auf dem Markt. Die Bandbreite zwischen Komfort und Dynamik nochmals zu vergrößern stand bei der Modellpflege der seit 2016 erhältlichen zweiten Generation ganz oben. Dafür haben die Ingenieure Dämpfung, Elektronik und Lenkung dezent überarbeitet. Dazu kommen geänderte Lager für Motoren und Achsen sowie neue Reifen für den luxuriösen Viertürer.

Optisch bleiben die Änderungen an der Limousine, dem kombiähnlichen Sport Turismo und der Executive-Version mit langem Radstand dezent. Neu sortiert wurde das Motorenangebot. Im Basismodell zum Preis von 91.345 Euro, der als einzige Version nur über die Hinterräder angetrieben wird, arbeitet weiterhin der 330 PS starke 2,9-Liter-V6-Biturbo. 20 PS mehr gibt es im GTS für 136.933 Euro, der aus dem bekannten Vierliter-V8-Biturbo jetzt 480 PS schöpft. Die bisherige Spitzenmotorisierung, der Panamera Turbo, wird vom mindestens 179.737 Euro teuren Turbo S abgelöst. Ihm hat Porsche nicht nur ein neues Bugteil mit größeren seitlichen Lufteinlässen, sondern auch 80 PS mehr Leistung spendiert. Der Vierliter-V8-Biturbo kommt jetzt auf 630 PS, er wurde auf maximale Sportlichkeit und Kurvenstabilität getrimmt.

Wie viel an (Quer-)Dynamik in ihm steckt, hat er jüngst auf der Nordschleife des Nürburgrings eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In 7:29,81 Minuten absolvierte Porsche-Testfahrer Lars Kern die 20,832 Kilometer lange Runde im Turbo S und stellte damit einen Weltrekord in der Kategorie Oberklasse auf. Nicht nur auf dem Rennkurs, auch auf öffentlichen Straßen überzeugt der immerhin 5,05 Meter lange und mehr als zwei Tonnen schwere Wagen durch seine Leichtfüßigkeit und Präzision.

Mit der Modellpflege ergänzt Porsche auch das Elektroangebot. Kein Wunder. In Europa setzen rund 60 Prozent aller Panamera-Kunden auf einen Plug-in-Hybrid. Mit einer Systemleistung von 560 PS sortiert sich der neue 4S E-Hybrid zum Preis von wenigstens 126.841 Euro in die Riege ein. Es gibt zudem einen 460 PS starken 4 E-Hybrid und den Turbo S E-Hybrid mit 680 PS. Die Kapazität der neuen Batterie steigt von 14,1 kWh auf 17,9 kWh, die elektrische Reichweite wurde nach Norm um 30 Prozent auf 54 Kilometer erhöht.