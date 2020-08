So klein und schon so fesch

Probefahrt Hyundai i10 : So klein und schon so fesch

Während andere Hersteller ihre Kleinwagen nurmehr mit elektrischem Antrieb anbieten oder sich gleich ganz aus dieser Fahrzeugklasse verabschieden, bekennt sich Hyundai auch mit dem i10 in dritter Generation zum Segment der Stadtwägelchen mit Verbrennungsmotor. Der 3,67 Meter kurze, stets viertürige Winzling, der seit Jahresanfang mit Drei- oder Vierzylinder-Saugbenziner mit überschaubarer Leistung von 67 und 84 PS unterwegs ist, erhält als i10 N-Line einen sportlichen Anstrich.

Dabei ist die N-Line mit nach unten gezogenem Kaskadengrill, roter Zierleiste an der Front, verchromtem Doppelrohrauspuff und speziellen 16-Zoll-Leichtmetallfelgen mehr als eine Ausstattungsvariante. Exklusiv ist er mit dem 100 PS starken 1-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner aus dem i20 kombiniert. Und der macht dem 1100 Kilogramm schweren Fronttriebler ordentlich Dampf. Wo dem stärkeren Sauger an Steigungen oder während des Überholens die Luft ausgeht, zieht der mit manuellem Fünfgangschaltgetriebe verknüpfte T-GDi durch und lässt Fahrfreude aufkommen.

Zwar beträgt das Leistungsplus nur 16 PS, der Turbo bietet mit 172 Nm bei 1500 U/min aber das bessere Drehmoment als der 1,2-Liter-Vierzylinder, der mit 118 Nm bei 4200 U/min auskommen muss. Für den Sprint von 0 auf 100 km/h benötigt der i10 N-Line 10,5 Sekunden, er rennt 185 km/h, der Verbrauch wird mit 4,8 Litern angegeben.

Rot umrandete Lüftungsdüsen sowie rote Ziernähte an Sitzen, Lenkrad und Schaltknauf sorgen im erstaunlich luftig wirkenden Innenraum für eine sportliche Note. Klimaautomatik, berührungsempfindlicher Acht-Zoll-Farbmonitor, Smartphone-Ablage mit induktiver Ladefunktion, Sitzheizung vorn, Einparkhilfe und höhenverstellbarer Ladeboden für den 252 bis 1050 Liter fassenden Kofferraum sind im mindestens 18.316 Euro teuren i10 N-Line immer an Bord. Das ist nicht eben wenig Geld für einen Kleinstwagen. Aber auch für die 87-PS-Version in der Topausstattung Prime sind 17.147 Euro zu entrichten. Dem besser ausgestatteten flotten Lottchen trauen die Hyundai-Strategen aus dem Stand rund 12 Prozent Anteil an allen i10-Verkäufen zu.