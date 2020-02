Probefahrt Honda E : Da trifft Mini der Schlag

Aktualisiert am

Den Markt der Minis will Honda Mini nicht allein überlassen. Jedenfalls nicht den elektrischen. So fahren die Japaner nun ihr erstes Elektroauto in Europa vor. Der 3,90 Meter lange, batterieelektrische Viertürer wurde speziell für die Stadt entwickelt. Zugunsten von Design, Gewicht und Fahrdynamik haben sich die Japaner für eine relativ geringe Reichweite von 222 Kilometern nach WLTP-Norm entschieden. Die unterflur eingebaute Lithium-Ionen-Batterie im Honda E fasst 35,5 kWh.

Der Stromverbrauch für den 1,5 Tonnen schweren Viersitzer wird mit 18 bis 20 kWh je 100 Kilometer angegeben, was wir nach ersten Testfahrten bestätigen können. Geladen wird der Akku über eine mittig in der Fronthaube plazierte Ladebuchse. Eine Schnellladefunktion mit bis zu 100 kW ermöglicht die Aufladung auf 80 Prozent innerhalb von rund dreißig Minuten. Mit einer 7,4-kW-Wallbox dauert die Komplettladung etwas länger als vier Stunden, an der Haushaltssteckdose knapp 19 Stunden.

Hinterradantrieb, niedriger Schwerpunkt und 50:50-Gewichtsverteilung sorgen für ein äußerst agiles und dynamisches Fahrverhalten. Mit 315 Newtonmeter Drehmoment lässt der wuselige Stromer beim Ampelstart selbst leistungsstarke Sportwagen hinter sich. Der Wendekreis von nur 9,20 Meter macht Rangieren und Parken auf engstem Raum zum Kinderspiel. Auf Knopfdruck lässt sich der Honda E nur mit dem Fahrpedal beschleunigen, bremsen und stoppen.

So futuristisch wie der mit kugelrunden LED-Scheinwerfern an Front und Heck sympathisch gezeichnete Stromer tritt kein Elektromodell seiner Klasse auf. Die Außenspiegel wurden durch zwei hochauflösende Kameras ersetzt, die ihre gestochen scharfen Bilder in Echtzeit auf zwei Sechs-Zoll-Bildschirme im Innenraum übertragen. Das Auge gewöhnt sich schnell daran, auch weil eine zusätzliche Weitwinkelansicht das Sichtfeld des Fahrers deutlich erweitert und tote Winkel um bis zu 50 Prozent reduziert.

Statt eines herkömmlichen Armaturenbretts gibt es drei horizontal angeordnete volldigitale Bildschirme. Sie nehmen mit den rechts und links davon plazierten Monitoren für die Kamerabilder die gesamte Fahrzeugbreite ein, lassen sich individuell programmieren und informieren über Geschwindigkeit, Navigation, Infotainment sowie den elektrischen Antrieb. Holzoptik-Einlagen, warme Farben und Polstermöbelstoffe sorgen für eine wohnliche Lounge-Atmosphäre. Der Radstand beträgt 2,53 Meter, er sorgt für gute Platzverhältnisse vorn.

Mehr zum Thema 1/

Für zwei Erwachsene wird es im Fond auf Dauer recht eng, auch der Kofferraum fällt mit 171 Liter nicht sonderlich großzügig aus. Die Rückenlehne der sofaähnlichen Bank im Fond lässt sich aber – als Zugeständnis an die Designer leider nur einteilig – nach vorn umlegen, dann können auf einer ebenen Fläche bis zu 861 Liter Gepäck untergebracht werden.

Der Honda E mit 136 PS starkem Elektromotor kostet 33.850 Euro, 154 PS werden im 36.850 Euro teuren Honda E Advance geboten.