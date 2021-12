Probefahrt Genesis G70 : Feine flache Flunder

Aktualisiert am

Der eigens für Europa entwickelte G70 Shooting Brake von Genesis stellt eine Mischung zwischen elegantem viertürigem Coupé und sportlichem Mehrzweckwagen dar. Auf ersten Proberunden gefiel der durchzugsstarke AWD-Diesel am besten.

Die in Deutschland erst im Sommer gestartete Premiummarke Genesis gibt kräftig Gas. Wenige Monate nach der Einführung der Limousinen G70 und G80 sowie der beiden SUV-Modelle GV70 und GV80 bringt der Nobelableger des koreanischen Hyundai-Konzerns jetzt bereits sein fünftes Modell auf den Markt. Der eigens für Europa entwickelte G70 Shooting Brake stellt eine Mischung zwischen elegantem viertürigem Coupé und sportlichem Mehrzweckwagen dar.

Mit flachem, 465 bis 1535 Liter fassenden Gepäckabteil hinter der mit einem imposanten Dachspoiler abschließenden Heckklappe versteht sich der 4,69 Meter lange und nur 1,40 Meter hohe Fünfsitzer eher als schicker Lifestyle-Kombi denn als funktionaler Lastesel. Die tiefe Sitzposition sorgt dafür, dass im Fond trotz abfallender Dachlinie genügend Raum nach oben bleibt. Die Beinfreiheit fällt dank 2,84 Meter Radstand ohnehin großzügig aus. Das Interieur gefällt mit guter Ausstattung, hochwertigen Materialien und wohltuend einfachem Bedienkonzept. Als neu etablierte Marke wolle man die Kunden nicht überfordern, heißt es bei Genesis. Das gilt wohl auch für den Antrieb.

Zwar sollen im nächsten Jahr gleich drei batterieelektrische Fahrzeuge des Unternehmens auf den Markt kommen, die bisherigen Modelle einschließlich des neuen Mittelklasse-Kombis verfügen aber ausschließlich über konventionelle Verbrennungsmotoren mit Turbo-, aber ohne Elektrounterstützung. Der Zweiliter-Benziner ist in zwei Leistungsstufen mit 197 und 245 PS zu Preisen von 40.300 und 48.810 Euro an erhältlich, der 2,2-Liter-Diesel mit 200 PS kostet ­mindestens 42.700 Euro. Das Dreh­moment wird über eine sanft schal­tende Achtstufenautomatik an die Hinterräder geleitet; der Selbstzünder und der stärkere Benziner können gegen Aufpreis auch mit Allradantrieb geordert werden.

Auf ersten Proberunden gefiel der durchzugsstarke AWD-Diesel am besten. Druckvolle Leistungsentfaltung bieten freilich auch die Benziner. Mit einem Testverbrauch von mehr als neun Litern war der stärkere Otto aber alles andere als sparsam. Dem noch rudimentären Händlernetz – bisher gibt es nur einen Standort in München – setzt Genesis hohe Serviceleistungen entgegen. Wartungs- und Garantiearbeiten werden fünf Jahre lang übernommen, das Fahrzeug wird dazu am Wunschort abgeholt.