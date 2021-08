Probefahrt Ford Bronco : Mustang fürs Grobe und die Wildnis Amerikas

Aktualisiert am

Ford hat den Geländewagen-Klassiker Bronco wieder belebt. Das neue Modell ist in Amerika so gefragt, dass verfügbare Fahrzeuge weit über Neupreis gehandelt werden. Eine erste Probefahrt.

Das heißeste Auto auf dem amerikanischen Markt ist kein Porsche, kein McLaren und schon gar kein Tesla. Das Auto, das derzeit alle fahren wollen, ist der Ford Bronco. Die Neuauflage des 4x4-Klassikers aus den Sechziger- und Siebzigerjahren wird derzeit wesentlich über dem Listenpreis gehandelt.

Das Objekt der Begierde ist vor allem der neue Bronco mit dem stärkeren der beiden Triebwerke, die im Angebot sind. 310 PS leistet der 2,7-Liter-V6. Als Sondermodell Outer Banks mit Kunstledersitzen, dem großen Navigationspaket und ein paar Dreingaben kostet dieser rund 51 000 Dollar. Das zweite Triebwerk ist ein 270 PS starker 2,3-Liter-Vierzylinder aus dem Ford Mustang.

Der Bronco 2021 spielt ganz offen mit der nicht immer glorreichen Historie des Ursprungsmodells, das 1996 eingestellt worden war. Doch die 4,41 Meter lange Neuauflage blickt nicht nur zurück, sondern ist ein modernes Auto. Die zahllosen Individualisierungsmöglichkeiten lassen ihn innen wie außen bisweilen wie ein Spielzeugauto von Lego oder Playmobil erscheinen. „Wir haben die Bronco-Familie gegründet, um jeden Aspekt des Offroad-Abenteuers zu verbessern, und sie mit erstklassiger Chassis-Hardware und exklusiven Technologien ausgestattet, um die Messlatte im robusten 4x4-Segment höher zu legen und die Menschen weiter in die Wildnis zu führen“, sagt Ford-Chef Jim Farley.

Direkter Wettbewerber des neuen Bronco ist in erster Linie der Jeep Wrangler. Doch insgeheim will Ford mit seiner Neuauflage auch Kunden locken, die Spaß an den Ursprungsmodellen der Mercedes-Benz G-Klasse, eines Toyota Land Cruiser oder des Land Rover Defender haben. Wer den Bronco fährt, wird sich trotz 540 Newtonmeter Maximal-Drehmoment den Sound eines V8 wünschen. Doch der ist vorerst nicht geplant, eine rein elektrische Version soll aber 2023 kommen. Mit den gigantischen 35-Zoll-Rädern der Offroadversion fährt sich der Ford wie ein moderner Geländewagen mit zugegeben spürbar hohem Schwerpunkt und entsprechend starken Nick- und Wankbewegungen. Allzu flott sollte man auf kurvenreichen Straßen nicht unterwegs sein. Der Praxisverbrauch von 10,8 Liter Super auf 100 Kilometer blieb erträglich. Während der Vierzylinder mit einem manuellen Siebenganggetriebe die Kraft überträgt, überzeugt im V6 eine gut abgestimmte Zehngangautomatik.

Stattliche Bodenfreiheit von rund 30 Zentimetern

Auf der Straße wird die Motorleistung auf die Hinterachse übertragen. Über einen Drehschalter am Mitteltunnel kann Allradantrieb und zusätzlich eine Untersetzung gewählt werden. Zudem gibt es Differentialsperren für vorn und hinten. Die stattliche Bodenfreiheit von rund 30 Zentimetern sorgt dafür, dass man bestens auch abseits befestigter Straßen unterwegs sein kann.

Wie den Wrangler gibt es den Bronco auch als längeren Viertürer, mit einigen Handgriffen lassen sich die Dachmodule in einzelnen Segmenten entfernen und hinten im Fahrzeug verstauen. Dort sind die Rücksitze vor allem beim Zweitürer eher ein Notbehelf. Auf Wunsch ist zudem ein Softtop zu haben, die Türen lassen sich dann wie beim Jeep Wrangler mit etwas Aufwand ganz entfernen.

Schon mit 28.500 Dollar startet das Basismodell des Ford Bronco. Fast doppelt so teuer ist das gefahrene Sondermodell, jeweils bezogen auf die Listenpreise, die zurzeit ohnehin kaum eine Rolle spielen. Der kurze Bronco schafft mit herkömmlicher Bereifung 180 km/h. Bei Ford in Köln gibt es zurzeit keine Pläne, den Allradler nach Deutschland zu holen. Schade, werden manche sagen. Aber beim Mustang-Coupé hat es ja auch länger gedauert.