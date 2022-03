Probefahrt Cupra Formentor VZ5 : Wir lassen fünfe gerade sein

Cupra, der sportliche Ableger von Seat, entwickelt sich immer besser. Jüngste Schöpfung: der Formentor VZ5, der in einer limitierten Auflage von 7000 Einheiten ein exklusives Fahrvergnügen bieten soll. Das Kürzel VZ steht für das spanische Wort „veloz“, was schnell oder wendig bedeutet.

Herzstück des VZ5, der zehn Millimeter tiefer liegt als der Formentor VZ, ist ein 2,5-Liter-Fünfzylinder aus dem Audi-Regal. Der Turbomotor leistet 390 PS und bietet bis zu 480 Newtonmeter Drehmoment zwischen 2250 und 5700 Umdrehungen in der Minute. Aus dem Stand stürmt der stolze Spanier in 4,2 Sekunden auf Tempo 100. Damit ist der VZ5 der stärkste Cupra aller Zeiten. Bei Tempo 250 km/h ist das knapp 1,7 Tonnen schwere Crossover-SUV an seinem (freiwilligen) Limit angelangt. Anfreunden muss man sich an einen Normverbrauch von 10,2 Liter Super nach WLTP. Das tut weh, wenn der Liter Super 2,20 Euro kostet.

Die Kraft wird mittels eines 7-Gang-DSG-Getriebes auf alle vier Räder gebracht. Richtig sportlich kann es auf Knopfdruck werden: Über die sogenannte Cupra-Taste kann man Comfort, Sport, Cupra Drift, Individual oder Offroad wählen. Eine Besonderheit ist der Torque-Splitter, der auf der Hinterachse sitzt und die Kraft des Motors elek­tro-hydraulisch über zwei Lamellen-Kupplungen variabel an die Hinterräder verteilt. So sind über 1400 Nm Drehmoment an einem Rad möglich, und bei geringem Lenkeinschlag ist mehr Querdynamik erreichbar. Der Drift-Modus, hier wird das ESC komplett ausgeschaltet, wird nur auf abgesperrten Strecken empfohlen.

Das Fahrwerk des VZ5 ist straff abgestimmt, die Lenkung arbeitet präzise und lädt zum Kurvenfahren ein. So lässt sich der 4,47 Meter lange Cupra spielerisch fahren, egal ob auf schmalen, kurvigen Sträßchen oder auf der Rennstrecke. Falls doch einmal Bedarf sein sollte, beißen sich die 20-Zoll-Leichtmetallräder dank der 18-Zoll-Scheibenbremsen und den 6-Kolben-Bremssätteln beinahe im Asphalt fest. Die Preise für den Formentor VZ5, der mit Frontsplitter und Heckdiffusor mit Carbonelementen daherkommt, beginnen bei 62.700 Euro. Teuer? Es scheint Bedarf zu bestehen, in Deutschland sind schon fast 1000 Formentor VZ5 vorbestellt.