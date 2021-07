BMW stellt elektrischen iX vor : Einer zum Anecken und Ankommen

Aktualisiert am

Nix wie los: BMW iX mit großer Reichweite und unkonventionellem Kleid Bild: BMW

Mit dem iX will BMW den revolutionären Geist des i3 in ein allgemeinverträgliches Luxusauto retten. Das Design ist wieder unkonventionell. In Sachen Reichweite und Ausstattung hat der neue Hoffnungsträger aber einen Sprung nach vorne gemacht.