M einen ersten Porsche erfuhr ich auf einem der beiden Rücksitze. Es war ein harter Aufenthaltsort, doch der Beginn einer Liebe auf lange Sicht. Denn die ersten Schritte zu diesem Ziel sind schon getan. Immerhin feiert Porsche am 8. Juni einen Vorgang, der zum Blick zurück einlädt. Im Jahr 1948, also vor 75 Jahren, entstand im österreichischen Gmünd der erste Sportwagen, der so hieß wie seine Familie. Was ein Segen für die aufkommende Marke war. Man stelle sich vor, ihre Macher hätten einen anderen Namen getragen, vielleicht Maier oder Michel oder Müller, alles ehrbare Familien, aber keiner klingt nach einem hochdrehenden Verbrennungsmotor in einem keineswegs einfach zu fahrenden Sportwagen, und niemand hätte die Hitze flimmernder Abgase und den Geruch von Gummi in der Nase. Mit diesem Typ 356, der kein richtiges Dach hatte und deshalb die romantische Bezeichnung Roadster tragen durfte, zog das junge Unternehmen 1949 zurück nach Stuttgart.