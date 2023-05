Ist die Raste der Armlehne in der Mitte das Einzige, was auf den ersten Blick eine Schwäche zeigt, ist offenbar viel richtig gemacht worden. Die Armlehne also, sie gleitet schon vor, wenn der Ellbogen nur locker abgestützt wird. Wo es doch stets so viel Widerstand in der Autoindustrie zu überwinden gilt, hier ist er zu gering. Sie werden darüber nicht in Verzweiflung ausbrechen, weder die Entwickler des frisch gelifteten Porsche Cayenne noch die Kundschaft, die sich für das wahrscheinlich beste Sport-SUV der Welt entscheidet.

Und die Unglaublichkeit, die uns womöglich den Vorwurf mangelnder Objektivität eintragen wird, aber Wahrheit muss Wahrheit bleiben dürfen, auch wenn sie in ein hohes Loblied mündet: Der Cayenne ist noch perfekter geworden, als er ohnehin schon war.