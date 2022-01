Fahrbericht Skoda Fabia 1.0 TSI : Der Polo aus Tschechien

Guido Wirtz

25.01.2022 - 11:18

Teuer? Die Frage ist doch nur: Teurer oder billiger? Als POLO oder IBIZA nämlich. An diesen Referenzen würde ich messen, ob mir der FABIA sein Geld wäre. Direkter kann man kaum vergleichen. Wer wirklich aufs Geld schaut kauft ähnliche Qualität sowieso in Korea ein. Oder gebraucht. Die beste Empfehlung für den neuen FABIA müsste deswegen wohl lauten: Abwarten, bis die ersten Occasionen verfügbar sind. Doch diese Tatik hat jüngst eine spekulative Facette bekommen. Wenn es mit dem Chipmangel so weiter geht, könnten Occasionen - also sprichwörtliche Gelegenheiten - zur Rarität und Gebrauchte ziemlich teuer bleiben. Also doch nochmal Neuwagenprospekte wälzen? Und bei FABIA, POLO und IBIZA ein wirklich wichtiges Kriterium mit zu berücsichtigen: Wer könnte denn wann liefern?