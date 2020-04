Polestar 2 : Der chinesische Schwede aus dem Netz

Der noch junge Autohersteller Polestar hat einst als Tuning-Marke für Volvo begonnen. Mit der Finanzkraft des chinesischen Geely-Konzerns soll eine Elektroauto-Marke aufgebaut werden. Der Verkauf des Polestar 2 hat jetzt begonnen. Bestellt werden kann er zunächst ausschließlich online. Die Produktion des Elektroautos, das 57.900 Euro abzüglich der Förderung kostet, hat vor wenigen Tagen im chinesischen Werk Luqiao begonnen, erste Fahrzeuge sollen im Sommer Deutschland erreichen. Die Arbeitsabläufe in China litten nicht unter der Corona-Krise, ob aber die Transportwege so gestaltet werden können wie gewohnt, sei offen, sagt Polestar-Sprecherin Anna Wesolowski.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. F.A.Z.

Für den Sommer verspricht sie dann auch Autos zum Anfassen. Sieben „Polestar Spaces“ seien geplant. Besetzt werden die Städte Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart und München. Die Shops werden in den Innenstädten sein, nicht in der Peripherie. Volvo-Händler sollen den Service sicherstellen. Mit 23 Betrieben seien Verträge unterzeichnet. Im Ausland gibt es erste Shops in Oslo und in Peking, die nächsten werden in Göteborg und Stockholm sein.

Der Polestar 2 ist eine Art viertürige Coupé-Limousine mit Fließheck. Zwei Elektromotoren, einer an der Vorderachse und einer an der Hinterachse, liefern 300 kW (408 PS) und ein maximales Drehmoment von 660 Newtonmeter. Die Reichweite beläuft sich auf 470 Kilometer nach der WLTP-Norm, die Akkus haben eine Kapazität von 78 kWh.

Als erstes Auto bietet der Polestar 2 ein Infotainment, das auf Google Android basiert. Die 4,61 Meter lange Limousine hat ein Kofferraumvolumen von knappen 405 Liter, weitere 35 Liter Stauraum finden sich vorn. Eine Anhängerkupplung ist möglich, bis zu 1,5 Tonnen dürften an den Haken. Daran, dass mit einem Hänger die Reichweite schmilzt wie Butter an der Sonne, wird aber auch Polestar nichts ändern können.

Schon ausgeliefert sind erste Fahrzeuge des Polestar 1, einem Sportwagen mit Plug-in-Hybrid-Technik. Das 2+2-Coupé wird ebenfalls in China gebaut, aber in Shengdu. Zu Preisen von 155.000 Euro an aufwärts erwartet den Käufer eine elektrische Reichweite von 124 Kilometern nach WLTP, mehr schafft kein anderer Plug-in-Hybrid. Ein 1,7-Liter-Vierzylinder und eine E-Maschine arbeiten zusammen, die Systemleistung beträgt 448 kW (609 PS), das maximale Drehmoment satte 1000 Newtonmeter. Mit einer limitierten Stückzahl von 1500 Einheiten (500 pro Jahr) soll der allradgetriebene Polestar 1 vor allem Autosammler ansprechen. Im Gegensatz zum „2“ gibt es auch keine Leasingangebote. Der dritte Polestar soll ein rein elektrisches SUV werden.

Trotz der Werke in China versteht sich Polestar als schwedisches Unternehmen. Forschung und Entwicklung sowie der Firmensitz sind in Göteborg. Polestar Deutschland sitzt in Köln.