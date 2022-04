Pilatus Porter : Die Letzte ihrer Art

A n diesem sonnigen Frühlingstag steigen zwei Passagiere in das ungewöhnlich gelb-lila lackierte Propellerflugzeug. Es steht auf dem kleinen Flugplatz Langenthal-Bleienbach nahe der Schweizer Hauptstadt Bern. Die beiden Piloten haben eine sorgfältige Vorflugkon­trolle absolviert. Nun wird das Triebwerk angelassen. Der Boxermotor springt sofort an. Nach dem Warmlaufen geht die Crew am Ende des Taxiways die Before-Takeoff-Checkliste durch. Dann rollt die Maschine auf die Startbahn. Der Captain gibt Vollgas. Nach kurzer Rollstrecke geht es ab in den Himmel. So weit, so normal. Irgendwie ist diese Pilatus PC-6 Porter aber anders als alle anderen. Eigentlich hat das schweizerische Vielzweckflugzeug eine charakteristisch lange Rumpfnase. In der steckt üblicherweise die kräftige Propellerturbine mit 650 PS. Dieses Exemplar wirkt hingegen kurz und knuffig. Kein Wunder. Die Porter ist Baujahr 1962 und somit ein frühes Exemplar der Modellreihe, damals noch mit Kolbenmotor. Das Besondere: sie ist das originalgetreue Replikat einer PC-6, die erst im Himalaya berühmt wird und dann dort verunglückt. Am 14. Januar dieses Jahres hatte sie ihren zweiten Erstflug nach mehrjähriger Restaurierung. Und nun ist sie ein wertvolles Unikat, die letzte Porter auf der Welt mit Kolbenmotor, die flugfähig ist.

Um die Bedeutung dieser besonderen Maschine zu verstehen braucht es einen Blick 62 Jahre zurück. Eidgenössische Bergsteiger wollen 1960 die Erstbesteigung des 8167 Meter hohen Dhaulagiri in Nepal versuchen. Er ist der sechsthöchste Berg der Welt. Deshalb schließen Verantwortliche der Expedition in den Himalaya mit dem Flugzeugbauer Pilatus Aircraft einen Mietvertrag ab. Der damals nagelneue PC-6-Prototyp ist mit einem Lycoming-Kolbenmotor ausgerüstet und soll Material der Bergsteiger auf das Basislager fliegen. Mit großem Himalaya-Schriftzug am Rumpf und auf den Namen Yeti getauft startet diese Porter am 12. März 1960 in Zürich. Acht Tage dauert die Reise der beiden Piloten bis Nepal. Die Maschine hat ein kombiniertes Rad-Skikufen-Fahrwerk, damit sie sowohl auf Schnee als auch auf Schotterpisten starten und landen kann. Erste Flüge zur Eingewöhnung an das Hochgebirge folgen. Von Ende März an starten die Versorgungseinsätze. Die auffällig lackierte Porter fliegt mit Material oder Bergsteigern zum Basislager 2 in bis zu 5750 Meter Höhe. Die Piloten stellen dadurch einen bis heute gültigen Welt­rekord für die höchstgelegene Landung ei­nes Flugzeugs auf.

Irreparabel be­schädigt

Das ist nicht ohne Risiko. Nur Wochen später, am 5. Mai, verlässt die Crew das Fliegerglück. Der Yeti stürzt unmittelbar nach dem Start in dünner Luft ab. Die Gründe sind ungeklärt. Der Sechszylinder mit nominell 340 PS hat in dieser enormen Höhe allerdings eine deutlich verminderte Leistung. Beide Piloten überstehen den Crash unversehrt. Das Flugzeug ist irreparabel be­schädigt und kann auch nicht abtransportiert werden. Deshalb sind Teile des Wracks bis heute an der Unglücksstelle zu finden.