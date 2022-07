Neuer Peugeot 408 : Vier sind wieder da

Aktualisiert am

Peugeot will mit einem viertürigen Fastback-Coupé ab 2023 Furore machen. Das 4,70-Meter-Auto kommt zunächst als Plug-in-Hybrid oder mit kleinem Dreizylinder-Motor. Später folgt eine elektrische Variante.

Nicht nur im Autogeschäft gehört Klappern zum Handwerk. Aber Peugeot übertreibt es mit der Ankündigung seines neuen 408 vielleicht doch ein bisschen. Man stelle die Kreativität seines Teams unter Beweis und biete eine neue Fastback-Silhouette im C-Segment. Und der 408 sei der Erste seiner Art, sowohl in der Geschichte der Marke als auch auf dem Automarkt.

Das lassen wir mal so stehen und halten uns an die Fakten. Mit dem 408 belebt Peugeot die 4er-Reihe wieder, die 407-Limousine war 2011 vom Markt genommen worden. Stattliche 4,69 Meter ist der neue 408 lang, was Peugeot nicht daran hindert, von einem Kompaktwagen zu sprechen. Mit 2,79 Meter Radstand dürfen erfreuliche Platzverhältnisse erwartet werden, das Kofferraumvolumen beträgt 536 Liter, maximal sind es 1611.

Gepäckstücke bis 1,89 Meter Länge passen unter die große Klappe, wenn die Rückbank umgelegt ist. Auf die aerodynamische Effizienz ist Peugeot stolz, der Luftwiderstandsbeiwert betrage niedrige 0,295.

Produziert wird der 408 in Mulhouse, für China wird er in Chengdu gebaut. Vier Motorvarianten wird es geben, eine davon ist eine rein elektrische, die aber einige Monate später folgt. Peugeot startet 2023 zunächst mit zwei Plug-in-Hybrid-Varianten mit 180 und 225 PS. Die Lithium-Ionen-Batterie hat eine Kapazität von 12,4 kWh. Geladen werden kann mit maximal 7,4 kW. Diese Kombinationen sind schon aus anderen Konzernmodellen wie dem Opel Astra bekannt. Gleiches gilt für die einzige pure Variante mit Verbrennungsmotor, die mit einem kleinen 1,2-Liter-Dreizylinder bestückt ist, der 130 PS leistet. Dieselmodelle gibt es nicht. Alle drei Varianten haben Frontantrieb und eine Achtgangautomatik.

Bis zu dreißig Assistenzsysteme sind erhältlich, die von sechs Kameras und neun Radargeräten unterstützt werden. Das digitale und spezielle Cockpit ist abermals überarbeitet, auf Wunsch ist 3-D-Ansicht erhältlich, der zentrale Bildschirm lässt sich vollständig individualisieren.