Peugeot 508 Hybrid : Einfach oft laden

F.A.Z.-Fahrbericht : Opel Grandland X Hybrid 4

Nur eine Übergangslösung zum reinen Elektroauto sollen sie sein, die Steckdosen-Hybride. Opel will mit seinem kräftigen SUV Grandland X Hybrid 4 in genau diesem Feld angreifen. Warum beim Benzinsparen vor allem der Fahrer selbst gefordert ist erklärt Wolfgang Peters in unserem F.A.Z.-Fahrbericht.