Man sollte meinen, der Einzelhandel legt sich für seine Kunden vollumfassend ins Zeug. Doch seit einiger Zeit zieht so manches Geschäft die Grenze seiner Freundlichkeit entlang der eigenen Türschwelle. Wer im Laden steht, ist König, wer noch auf dem Parkplatz weilt, ist nah dran am Schurken. Den gilt es mit Sensoren, Parkscheiben und hauseigenen Knöllchen in seine Schranken zu weisen. So wie neulich. Das Auto wurde schon mal vorm Möbelhaus geparkt, das Ge­schäft öffnete in zwanzig Minuten. In der Welt privatwirtschaftlicher Parkraumhüter scheint der überpünktliche Kunde zu sanktionieren zu sein. Mit Videokameras wurde das Ge­schehen außerhalb gestatteter Parkzeiten erfasst.

Wenig später flatterten 40 Euro „Vertragsstrafe“ ins Haus des Halters, juristische Drohgebärden sogleich inklusive. Der weiß jetzt, wo er keine Möbel mehr kaufen wird, und hat das Gefühl, modernen Raubrittern in die Hände zu fallen. Aber muss er die Strafe nun zahlen? Kann er die Forderung aussitzen? Darf er Widerspruch einlegen?