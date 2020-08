Opel Zafira L Elegance : Wenn Oma Geld zuschießt

Aktualisiert am

Für die solvente Großfamilie kommt der Opel Zafira L zur rechten Zeit. Statt ins Ausland zu fliegen, klappt gerade eine deutsche Mille Miglia mit dem von Peugeot stammenden und für die Blitz-Marke modifizierten Ober-Opel besonders gut: Wegen der bis 31. Dezember reduzierten Mehrwertsteuer steht der luxuriöse Achtsitzer mit Achtgang-Automatik, strapazierresistenter Lederbestuhlung und 177-PS-Diesel für 57.507 Listen-Euro zur Familienfahrt bereit. Und Omi hat schon einen guten Zuschuss signalisiert.

Besonders für die elektrisch zu betätigenden Schiebetüren mit 1,20 Meter hoher Öffnung begeistert sie sich. „Länge läuft“, kommentiert sie die 5,31 Meter des Zafira L bei einem Radstand von 3,28 Meter, und mit dem Maximaltempo von fast 190 km/h ist sie zufrieden, an den Beschleunigungswerten – etwa elf Sekunden aus dem Stand bis 100 km/h – ist sie nicht interessiert. Vom Drehmoment mit maximal 400 Newtonmeter verspricht sie sich mit Recht eine niedrigtourige, ihre Nerven schonende Fahrweise.

Allerdings hätte sie gerne einen geringeren Verbrauch. Die bei Testfahrten erzielten 7,0 bis 9,5 Liter Diesel für 100 Kilometer erscheinen ihr zu hoch, sie vermutet, der Enkel sei wieder gerast. Für das Füllen des 70-Liter-Tanks ist er sowieso zuständig. Begeistert ist die ältere Dame von der Automatik.

Denn Kuppeln und Schalten fand sie schon immer doof. Aber sie ärgert sich schon etwas über die ungewohnte Bedienung der Automatik mit einer Wählscheibe für „P, D und R“. „Da gefällt mir ein kräftiger Hebel besser“, meint sie. Vor dem Einparken hat sie keine Bange, da vertraut sie auf rundum tätige Kamera- und Warnsysteme. Am Anhängerbetrieb mit 2300 Kilo erlaubter Last hat Omi kein Interesse. Dass die Fahrt nur an deutsche Küsten führt, enttäuscht sie.

Diesem schicken Zafira L hätte ich gerne die Riesenwellen im Atlantik gezeigt, ruft sie, und Vater ist froh, den Opel Zafira L im Elegance-Trimm ruhig zu halten auf der Autobahn. Wenn sich alle sieben plötzlich auf die Schenkel klopfen, dann gerät auch der lange Lulatsch kurz ins Schlingern.