Aktualisiert am

Am Schluss ganz adrett

Neuer Opel Astra Kombi : Am Schluss ganz adrett

Kombis der Kompaktklasse so zu gestalten, dass sie nicht wie zu heiß gewaschen aussehen, ist eine Kunst. Opel beherrschte dies schon immer einen Tick besser als die Konkurrenz, schließlich kann der Hersteller auf fast 60 Jahre Erfahrung zurückgreifen. Der Kadett Caravan heißt mittlerweile dynamisch orientierter Astra Sports Tourer, hatte zuletzt aber mit einem konstruktiven Nachteil zu kämpfen, der mäßigen Raumausbeute nämlich. Die ist für Kombi-Kunden freilich von gewisser Relevanz. Nun soll alles aufs Beste zueinanderfinden, der neue Astra Sports Tourer ist für Sommer 2022 avisiert.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Mit 4,64 Meter Länge ist der Kombi deutlich länger als die Steilheckversion, sein Radstand wächst auf 2,73 Meter. Gleichwohl ist er sechs Zentimeter kürzer als der Vorgänger und verspricht zugleich, mehr transportieren zu können. Für Gepäck, Sperrgut oder Hunde gibt Opel bis zu 1634 Liter Platz an, wer einen Plug-in-Antrieb wählt, muss wegen der Akkus mit etwas weniger zufrieden sein. Die Ladekante verharrt hier wie dort auf 60 Zentimeter Höhe. Opel stellt seinen variabel einsetzbaren Ladeboden als Merkmal heraus, er soll die Nutzung des Gepäckraums besonders flexibel gestalten.

Das Design folgt der neuen Rüsselsheimer Linie, an der Front sind die Geschwister kaum auseinanderzuhalten. Nach hinten erstreckt sich ein geradliniger Körper mit stattlicher C-Säule, der seinen Abschluss in einem aufgeräumten Heck findet. Auf übermäßige Aggressivität verzichtet Opel, die Linien wirken auf den ersten Blick recht harmonisch und adrett. Im Innenraum ist selbstverständlich keine signifikante Änderung zu erwarten, der Kombi orientiert sich an dem Cockpit seines kompakten Pendants.

Zum Marktstart wird es direkt den Plug-in-Hybriden mit 180 PS geben, die kräftigere Version mit 225 PS folgt etwas später. Zudem sind zwei 1,2-Liter-Dreizylinderbenziner und 1,5-Liter-Vierzylinderdiesel in einem Spektrum von 110 bis 130 PS im Angebot. Serienmäßig ist ein Handschalter mit sechs Gängen an Bord, die stärkeren Versionen lassen sich mit Acht-Stufen-Automatik bestellen. Zum Preis äußerst sich Opel noch nicht. Doch da der im September präsentierte Kompakte auf dem Niveau des Vorgängers liegt, vermuten wir auch für den Kombi eine entsprechende Orientierung. Das wären um 25 000 Euro.