Die Flugschülerin Beate Köstlin lernt hier ihren Mann kennen, den Fluglehrer Hans-Jürgen Uhse. Der verunglückt bereits wenige Jahre später, doch nach dem Zweiten Weltkrieg gründet sie mit dem von ihm hinterlassenen Namen ein Erotik-Imperium. Später arbeitet Beate Uhse als Werkspilotin für den Flugzeugbauer Bücker aus Rangsdorf südlich von Berlin, der ist in den 1930er-Jahren der international bekannteste Hersteller von Kunstflug-Doppeldeckern. Unzählige Meisterschaften nicht nur in Europa werden während dieser Ära von Piloten auf den Typen Bü 131 Jungmann oder Bü 133 Jungmeister gewonnen. Bücker-Flugzeuge sind von Beginn an beliebt: präzise zu fliegen, vollständig kunstflugtauglich, aber auch als Schulflugzeuge nutzbar.

Das ehemalige Fluggelände vor der mittlerweile unter Denkmalschutz stehenden Flugzeughalle des Bücker-Werks liegt hingegen schon lange im Dornröschenschlaf. Der 1936 aufgenommene Flugbetrieb in Rangsdorf wird nach dem Zweiten Weltkrieg von den russischen Luftstreitkräften weitergeführt, seit deren Abzug 1994 beherrscht jedoch morbider Charme das Areal und die pittoresk verfallenen Gebäude.