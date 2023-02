Erleben will es niemand. Geübt wird es aber immer wieder: die Evakuierung eines Flugzeugs. In Frankfurt unterhält die Lufthansa eines der größten Notfallübungszentren der Welt.

Das will niemand in echt erleben: Notwasserübung im Lufthansa-Schwimmbad. Geübt wird hier die Haiabwehr. Bild: Lufthansa

Vielflieger können sie nicht mehr hören: die Anweisungen vor jedem Flug, was man zu tun und zu lassen hat, wie man sich anschnallt und was „im unwahrscheinlichen Falle eines Druckverlustes“ passiert. Keiner ist mehr wirklich aufmerksam, nur Erstflieger. Es gibt immer wieder welche, die lauschen andächtig. Sicher, an eine solche Situation denkt niemand gern, und dennoch muss im Falle eines Notfalles alles nahtlos klappen, sollte es doch mal so weit kommen. Die Anweisungen sind ernst zu nehmen, im Zweifel hängt das eigene Leben daran. Der Blick auf die Sicherheitsinfos schadet auch nicht, es ist schon gut zu wissen, wo der nächste Notausgang ist.

Es mag nerven, aber die Rituale vor Start und Landung sind wichtig. Anschnallen, Sitze senkrecht, Tischchen hoch, Fensterblenden auf. An den Notausgängen darf kein Gepäck im Fußraum liegen. Es geht darum, zum einen die Verletzungsgefahr bei und nach einer Bruchlandung zu minimieren, und die Fensterblenden müssen oben sein, weil sich so das Auge (vor allem nach Langstreckenflügen über die Nacht) schneller an das Licht gewöhnt und Sicht nach draußen herrscht. Deshalb wird auch das Kabinenlicht ausgeschaltet.