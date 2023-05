In der allgemeinen Luftfahrt gibt es nichts, was es nicht gibt. Fliegendes Auto, Senkrechtstarter, nachhaltiger Elektrovogel, luxuriöser Businessjet oder reanimierter Veteran: Bitte einsteigen und anschnallen.

Wer den Traum hat, selbst fliegen zu können, für den gibt es in der Luftfahrt jedes Jahr einen Pflichttermin. Es ist die Messe Aero am Bodensee. Für alle, die selbst eine Pilotenlizenz besitzen, ist es das aviatische Mekka. Denn in Friedrichshafen sind Motor- und Segelflugzeuge, Helikopter, Tragschrauber und Businessjets zu sehen. Diese stellen das ganze Spektrum der allgemeinen Luftfahrt dar, die in der zivilen Aviatik alles umfasst außer der Airline-Fliegerei.

Dass dabei unterschiedliche Extreme der ausgestellten Luftfahrzeuge aufeinandertreffen, ist spannend und faszinierend zugleich. So mancher träumt in der heutigen Zeit vom nachhaltigen, klimaschonenden Fliegen. Dafür gibt es das wohl ökonomischste Flugzeug, einen elektrischen Zweisitzer mit Namen Elektra Trainer.