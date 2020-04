Neues Motorrad von BMW : Der Bulle von Berlin

Die neue BMW sieht aus wie eine alte. Eine sehr alte. Den Typ R 5 von 1936 nutzte Deutschlands einziger großer Motorradhersteller als Bezugspunkt für den Entwurf seiner spektakulären R 18. Es ist das erste Modell mit dem neuentwickelten Boxermotor mit 1802 Kubikzentimeter Hubraum. Das Riesending wird aller Voraussicht nach auch in weiteren, später folgenden Version der R 18 eingesetzt.

BMW hat jetzt erste Bilder und technische Einzelheiten des Serienfahrzeugs veröffentlicht, das im Motorradwerk Berlin-Spandau gefertigt wird. Trotz des gegenwärtigen Stillstands in der Produktion halten die Münchener an der für Herbst dieses Jahres geplanten Markteinführung fest. In Europa wird es zunächst ausschließlich eine hochwertig ausgestattete „First Edition“ der R 18 geben, außerhalb Europas wird von Anfang an ein günstigeres Basismodell angeboten. Der Preis der First Edition in Deutschland beträgt 22.800 Euro.

Mit der R 18 will die weißblaue Marke nach längerer Abwesenheit den Wiedereinstieg ins Cruiser-Segment versuchen. Es geht hauptsächlich um den amerikanischen Markt und gegen den Platzhirsch Harley-Davidson. BMW geht die selbstgestellte Aufgabe mit großer Wucht an, die in einem immensen Drehmoment von 158 Newtonmeter kulminiert. Das größte Boxer-Triebwerk der bis ins Jahr 1923 zurückreichenden Geschichte soll zwischen 2000 und 4000 Umdrehungen stets mehr als 150 Newtonmeter freisetzen, fulminanten Schub mithin, der die 345 Kilogramm schwere Maschine mühelos auf Trab bringen dürfte. Die Spitzenleistung gibt BMW mit 91 PS bei 4750/min an, den Verbrauch nach WMTC-Norm mit 5,6 Liter auf 100 Kilometer.

Wegen des enormen Zylindervolumens und der waltenden Kräfte benötigt die Kurbelwelle des „Big Boxers“ ein zusätzliches Hauptlager in der Mitte, um Biegeschwingungen der geschmiedeten Welle zu unterbinden. Mit OHV-Ventiltrieb und separatem Motor- und Getriebegehäuse knüpft BMW konstruktiv an die Tradition historischer Boxermotorräder an. Vor allem die erwähnte R 5 aus der Vorkriegszeit diente auch den Designern als Quelle der Inspiration. Sorgfältig in Szene gesetzte Stößelstangen und markante Kühlrippen am luft-/ölgekühlten Triebwerk, die Illusion eines historischen Starrrahmens mittels versteckter Hinterradfederung und nicht zuletzt die offen laufende Kardanwelle zum Hinterrad erzählen von den alten Zeiten. So etwas hat man lange nicht mehr gesehen.

Gleichwohl ist die R 18 ein hochmodernes Motorrad. Ihr Vierventiler arbeitet BMW zufolge mit Doppelzündung, Saugrohreinspritzung und elektronischem Motormanagement. Drei Fahrprogramme stehen zur Wahl, außer dem Regenmodus auch Programme namens „Roll“ und Rock“, was ziemlich originell und noch keinem Konkurrenten eingefallen ist. LED-Beleuchtung (gegen Aufpreis Kurvenlicht) und Funk-Zündschlüssel, sind Bestandteile der Serienausstattung, ebenso wie Teilintegral-ABS, elektronische Stabilitätskontrolle und Motor-Schleppmomentregelung. Wem beim Gedanken ans Rangieren mit dem langgestreckten Koloss mulmig wird, der kann einen aufpreispflichtigen Rückwärtsgang einbauen lassen. Berganfahr-Assistent und Heizgriffe stehen ebenfalls auf Wunsch zur Verfügung.

Ein umfassendes Angebot an Sonderausstattung und Zubehör macht BMW seinen Kunden von Anfang an schmackhaft. Das Sortiment reicht von unterschiedlichsten Lenkern und Rädern über Sitze und Auspuffanlagen bis hin zu schmückenden Edel-Teilen. Umbauarbeiten einfach zu machen und die baulichen Voraussetzungen für höchstmögliche Individualisierbarkeit zu schaffen, zählten von vornherein zu den obersten Entwicklungszielen. Derlei verheißt schöne Umsätze nach dem eigentlichen Fahrzeugkauf. Viele Jahre lang haben sämtliche Motorradhersteller neidisch auf Harley-Davidson geblickt, weil die Amerikaner das Zusatzgeschäft schon lange perfektioniert hatten. Jetzt werden sie von BMW heftig attackiert. Allem Anschein nach arbeiten die Münchener schon an einem klassischen Tourer nach Art der Harley Electra Glide und weiteren R-18-Varianten.