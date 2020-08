Neues Elektroauto von Nissan : Der Ariya trägt die Zukunft

Nissan sieht die Zukunft in erster Linie in der Elektromobilität. Nach dem Modell Leaf, das schon mehr als eine halbe Million verkauft wurde, soll der Ariya der nächste große Wurf werden.

Die Corona-Krise schüttelt die Autoindustrie durcheinander. Neue Autos werden jetzt oft im Netz präsentiert, und wenn es ein japanisches ist, muss man schon um halb sieben aufstehen. Nissan feierte die Weltpremiere seines Ariya, der Serienversion der gleichnamigen Studie der Tokyo Motor Show 2019. Der Name kommt aus dem Indischen und bedeutet Zukunft. Die sieht der japanische Hersteller in erster Linie in der Elektromobilität. Nach dem Modell Leaf, das schon zehn Jahre auf dem Markt ist und in der Welt mehr als eine halbe Million verkauft wurde, soll der Ariya der nächste große Wurf werden.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. F.A.Z.

Das Crossover-Modell steht auf einer neuen Plattform, ist 4,60 Meter lang und mit Allrad- oder Frontantrieb zu haben. Zwei Batteriegrößen werden vorgehalten: 63 oder 87 kWh, was für eine Reichweite von 360 bis 500 Kilometern sorgt. Die Fronttriebler werden bei 160 km/h abgeregelt, die Versionen mit Allradantrieb bei 200 km/h. Wer auf „e-4orce“ vertraut, muss Abstriche in der Reichweite machen, es sind dann 340 oder 460 Kilometer, jeweils 20 weniger als mit Frontantrieb.

Eine Performance-Variante, die 380 PS bietet, kommt mit dem 87-kWh-Akku dann um 400 Kilometer weit. Das Kofferraumvolumen beträgt 415 Liter, die Versionen mit Frontantrieb können 50 Liter mehr bieten. Der in Japan gebaute Ariya lädt in Europa mit einem Drei-Phasen-Ladegerät mit bis zu 22 kW am heimischen Wechselstrom und einer Wallbox. Gleichstrom-Schnellladen ist mit bis zu 130 kW möglich, dann könne man in 30 Minuten auf 375 Kilometer Reichweite kommen, heißt es.

Der Innenraum des Ariya sei einer Lounge nachempfunden, sagt Nissan, das Armaturenbrett mit seinen zwei 12,3-Zoll-Bildschirmen ist minimalistisch gestaltet, es gibt kaum Schalter und Knöpfe. Die Software, auch die für das Fahrzeug, lässt sich von außen over the air aktualisieren.

Wenn der elektrische Nissan 2021 auf den Markt kommt, wird der Fahrer mit Alexa kommunizieren können, und mit „Pro Pilot 2.0“ werde der nächste Schritt in Richtung autonomes Fahren getan, verspricht Nissan.