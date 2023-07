Aktualisiert am

Es gibt kaum ein solideres Modell Auto als die Kategorie VW Passat. In der Wirkung nach innen und außen stets etwas betulich, man kommt gut durchs Leben, ohne anzuecken. Als Limousine gibt es sie und als Kombi. Erstere ist eher was für osteuropäische und asiatische Märkte, vielleicht noch für Südamerika. Der Kombi ist ein westeuropäischer Liebling, vor allem einer der Kundschaft in Deutschland. Auf der Basis fallen Entscheidungen, die auch mit der Hinwendung des Publikums zum SUV zu tun haben. Opel hat den Insignia aufgegeben, Ford seinen Mondeo geopfert. VW macht weiter, noch.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Den neuen Passat, der im April 2024 nahezu gleichzeitig mit dem Tiguan auf den Markt kommt, wird es in Europa nur noch als Kombi geben. Die Federführung der Entwicklung hat zwecks synergetischer Gewinne die tschechische Schwestermarke Skoda, die mit ihrem Superb noch besser im Futter steht. Und auf Größe setzt. Deswegen wächst der Passat auf das vergleichbare Maß von 4,92 Metern. Womit er so nebenbei das Ende des VW Arteon Shooting Brake einläutet.