Renault-Chef im Interview : „Lasst uns auch noch ein bisschen Spaß haben“

Das wird ein spannendes Rennen. Während der an die Spitze von Alfa Romeo geschickte, nunmehr ehemalige Chef von Peugeot in seinem letzten Interview vor dem überraschenden Wechsel davon sprach, die Marke Peugeot müsse erst ihren Job erledigen und Emotionalität hintenanstellen, ruft der neue Vorstandsvorsitzende des Rivalen Renault eine frische Zuwendung zu lebensfrohen Autos aus. „Ich bin ein Spezialist für Autos, die das Herz berühren“, sagt Luca de Meo im Gespräch mit der F.A.Z., entsprechend werde er die Produktpalette ausrichten. Das ist ernst zu nehmen, denn de Meo kommt von der zu VW gehörenden Marke Seat, wo das wiedererstarkte Portfolio seine Spuren trägt. Die Ergänzung „Lasst uns auch noch bisschen Spaß haben“ darf insofern ebenso als Ansage Richtung VW gelten, wo unter Herbert Diess auch eher Ratio regiert.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

Sichtbarstes Zeichen ist zunächst eine Neuauflage des R5, der in der ersten Jahreshälfte 2024 als elektrische Version den bisherigen Bestseller Zoé ablösen soll. Dabei soll es nicht bleiben. „Wir wissen genau, welche unserer Autos aus der Vergangenheit das Herz der Kunden berühren“, sagt de Meo. R4? Alpine? Zu Ersterem sagt er nichts, zu Zweiterem viel. Nach der Wiedergeburt der Alpine mit nur einem Modell seien 300 bis 400 Mitarbeiter ziel- und beschäftigungslos. Das sei eine unhaltbare Situation. Deshalb verschmelze er die hochqualifizierten Ingenieure von Alpine mit dem Formel-1-Team.

Herauskommen soll nach diesem Übergangsjahr ein Rennstall, der spätestens ab 2022 „möglichst oft im Fernsehen und in den Zeitungen zu sehen ist, der regelmäßig aufs Podium fährt und das ein oder andere Rennen gewinnt“. De Meo spricht sich klar für die Formel 1 als Technologie- und Imageträger aus, mahnt aber zugleich an, dass die Rennserie „grüner“ werden müsse, durch noch stärkere Elektrifizierung der Verbrennungsmotoren etwa oder durch die Verwendung synthetischen Kraftstoffs. Für die Straße sollen Alpines „als eine Mischung aus Mini-Ferrari und Mini-Tesla“ erwachsen. Zusammen mit Lotus will er alsbald ein zweisitziges, elektrisch angetriebenes Coupé bauen.

Im Brot-und-Butter-Geschäft wird sich Renault weiterhin und verstärkt der Elektromobilität zuwenden. „Angesichts der Regulierung in Europa sehe ich gar keine andere Möglichkeit“, sagt de Meo. Selbst mit Plug-in-Hybriden seien nur Werte um 70 g/km CO2 zu realisieren, doch der EU-Gesetzgeber blicke perspektivisch Richtung 35 bis 40 g/km. „Alle wissen um den CO2-Rucksack der Produktion von Elektroautos. Deswegen müssen wir von der Herstellung über die Logistik bis zum Recycling alles so sauber wie möglich gestalten. Das ist eine enorme Herausforderung.“ De Meo spricht wie seine Konkurrenten von absehbar steigenden Kosten individueller Mobilität und steckt sogleich den Rahmen ab. „Renault ist kein Premiumanbieter, wir wollen finanziell erreichbar bleiben.“ Reduziert wird deshalb die unüberschaubar gewordene Vielfalt an Plattformen im Verbund mit Nissan oder mit Partnern wie Daimler.

Für Elektroautos soll es künftig zwei Plattformen analog zum MEB von VW geben, auf denen bis zu 400.000 Fahrzeuge gebaut werden. Eine in der Größe des Mégane und eine darunter für kleinere Modelle, die „zwischen 20.000 und 30.000 Euro kosten und Gewinn abwerfen“ sollten. Vorgesehen sind im Gegensatz zu manchem Konkurrenten Vorderradantrieb und Frontmotor, „weil das vom Paket her besser ist, man bekommt einen richtigen Kofferraum“. In der Mitte der Spanne setzt er den R5 an, was mit früheren Preisen des gerade unter jüngeren Käufern populären Kleinwagens nichts mehr gemein hat.

Dass der Konzern auf dem Weg Federn lassen wird, ist absehbar. Renault hat Fertigungskapazität für mehr als 5 Millionen Fahrzeuge, verkauft regelmäßig aber nur 3,5 Millionen. „Wir reduzieren die Kapazität um eine Million Autos. Das ist gesund. Natürlich, wir sind Renault, gehen wir dabei anständig mit unseren Mitarbeitern um“, sagt de Meo. Er wird davon gehört haben, dass unzufriedene französische Gewerkschafter schon mal den Chef in seinem Büro einsperren.