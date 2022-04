Neuer Range Rover : Inselbegabung

Die Kunst des eloquenten Kolosses beherrscht keiner so gut wie Range Rover. Den zwischen Staub und Boulevard flanierenden Briten gibt es nun in fünfter Generation. Und mit ihm erstaunlich viel Konkurrenz, auch aus Ställen, die niemand auf der hohen Rechnung hatte.

Luxus am Limit: Wo andere das Ende eines Weges sehen, fängt das Leben im Range Rover erst richtig an, Staub zu machen. Bild: Hersteller

„Wundere Dich nicht“, sagt der vertrauensvoll grinsende Instruktor, „auf der Strecke kommt ein Stück mit Asphalt, das ist richtig so, Du hast Dich dann nicht verfahren.“ Das ist gut zu wissen, denn hinter uns liegen staubige Wege am Rande der Weinberge, vor uns liegen staubige Wege am Rande der Weinberge, und unten in der ziemlich senkrecht anzusteuernden Senke taucht der Range Rover in knatschigen Matsch ein, kurz bevor wir einen hüfttiefen Fluss durchqueren.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Es ist von Vorteil, zu Geld keine besonders knausrige Beziehung zu haben oder den Blick in die Preisliste erst hinterher zu wagen, etwa in jenem Moment, da der Dampfstrahler den Dreck in Brocken aus den Felgen sprüht und die ursprüngliche Außenfarbe langsam wieder zum Vorschein kommt. Grob um 200.000 Euro kostet der Testwagen, womit er nicht mal der teuerste im Programm ist, aber mit Abstand der schmutzigste an diesem Tag, was uns und die Instruktoren mit gewissem Stolz erfüllt. Auf dem Boulevard glänzen kann jeder. Aber am elektronischen Zügel ohne Fuß auf der Bremse stoisch mit 3 km/h Abhänge herunterzuckeln, deren Kuppe nur dank einer entlang der Motorhaube in den Abgrund blickenden Kamera zu erkennen sind, das ist die höhere Kunst des Geländefahrens.

Es kostet etwas Überwindung, an der Abrisskante den finalen Gasstoß zu geben, obwohl das Auge nur blauen Himmel erkennt, der kluge Kopf aber weiß, dass es direkt an der Vorderachse bergab geht. Der Bildschirm im Auto lässt keinen Zweifel, er zeigt eine Flucht ins Tal, die zu Fuß zu Steigeisen verpflichtet oder auf Ski als schwarze Piste gekennzeichnet wäre, als tiefschwarze. Auf der gegenüberliegenden Seite geht es in ähnlich unvorstellbarem Maße den Hang wieder hinauf, im Wahn erscheinen uns sanft applaudierende Bergziegen am Wegesrand.

Neulich am Lagerfeuer führte ein befreundeter Psychologe in die Geheimnisse der Inselbegabung ein, die Kerle aus Großbritannien haben ganz sicher die ihre, und zwar ohne technische Entwicklungsstörung. Sie manifestiert sich in einem kürzlich modern aufgeführten Land Rover Defender, der von Geburt an Wüsten und Wälder durchquert, als seien sie die A 3. Und in einem Range Rover, der jetzt in fünfter Generation auf die Fifth Avenue oder die Goethestraße drängt, dort selbstredend frisch herausgeputzt. Was er im Gelände kann und nach dem Selbstverständnis der britischen Hausherren können muss, bleibt vor dem Eingang von Louis Vuitton oder Wellendorff dann unter uns.

Ob es eines bis zu 5,25 Meter langen SUV bedarf, um bis zu sieben Personen im Stile einer Yacht zu transportieren, diese Frage kann gestellt werden. Der Markt beantwortet sie auf eindeutige Weise. Porsche hat vor recht genau 20 Jahren den Tabubruch gewagt und seinen Sportwagen den Cayenne zur Seite gestellt. Heute gehören das luxuriöse SUV und sein kompakter Bruder Macan zu den stabilsten Ertragssäulen von Porsche. Der Erfolg ist derart durchschlagend, dass alles, was in der Branche Rang und Namen hat, nachzieht oder längst nachgezogen hat. Mercedes-Benz hat seinen großen GLS sogar als Überschwangvariante Maybach im Angebot, zusammen mit dem zum Sommer hin aufgefrischten BMW X7 sicher einer der direkten Konkurrenten des Range Rover. Und daneben die gleichfalls mit herausragenden Klettereigenschaften ausstaffierte G-Klasse, die auch wegen ihres über all die Dekaden erhaltenen ursprünglichen Charakters derart geschätzt wird, dass sie auf drei Jahre hinaus ausverkauft ist. Die Tradition in die Zukunft hinüberzuretten ist keine leichte Aufgabe. Sowohl Mercedes-Benz als auch Land Rover ist sie gekonnt geglückt.