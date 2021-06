Neuer Iveco Daily : Alexa weiß, wo es langgeht

Aktualisiert am

Der Iveco Daily gehört zu den Großen im Markt für Nutzfahrzeuge von 3,5 bis 7,5 Tonnen. Er kommt im Oktober neu und hat Alexa an Bord.

Die leichteren Nutzfahrzeuge gehören zu den Gewinnern der Pandemie. Es wird mehr denn je im Netz bestellt, und all die schönen Sachen müssen irgendwie zum Endkunden. So soll der europäische Markt für Nutzfahrzeuge von 3,5 bis 7,5 Tonnen dieses Jahr auf 760.000 Einheiten wachsen, 2017 lag er noch bei knapp 560.000 Fahrzeugen. Iveco will sich wie bisher – 22 Prozent Anteil – ein ordentliches Stück vom Kuchen abschneiden und bringt im Oktober die nächste Generation des Daily auf den Markt, der unter diesem Namen schon seit 1978 Waren zum Kunden oder Material auf die Baustelle bringt.

Wären früher bei der Präsentation des Neulings die Kraftstoffersparnis um sechs Prozent, das neue Sechs-Gang-Getriebe oder die Drehmomentleistung, die um 15 Prozent gesteigert wurde, in den Vordergrund gestellt worden, beginnt Iveco-Chef Thomas Hilse seinen Vortrag zum neuen Wagen mit einem Zwiegespräch mit Amazons Alexa. Diese sei beim Daily jetzt immer mit dabei – übrigens auch bei dem gleichzeitig vorgestellten schweren Lastwagen S-Way, der nur zwei Jahre nach seiner Premiere überarbeitet wurde.

„Iveco Driver Pal“ nenne sich das System, das in der Nutzfahrzeug-Branche ohne Beispiel sei. Driver Pal könne alles, was Alexa zu Hause könne, und noch mehr. Hilse sprach sogar von Sprachkontrolle statt manueller Kon­trolle. Wobei der Daily-Driver gewiss noch selbst schalten und lenken muss. Alexa aber weiß, wie viel Sprit noch im Tank steckt, ob auf der gewählten Strecke Stau herrscht und wo das nächste Restaurant für Trucker ist. Handfesteres wusste Hilse auch: Die neue Luftfederung verbessere das Fahrverhalten wesentlich, auch die Sitze seien jetzt bequemer.

Es bleibe bei 2,3- oder 3,0-Liter-Turbodieselmotoren, die Leistungspalette reiche von 116 bis 156 beim 2,3-Liter und von 160 bis 207 PS beim 3,0-Liter. Das neue Getriebe verstehe sich jetzt mit beiden Motoren. Fast 40 Prozent der Kunden bestellten aber die Achtgangautomatik.