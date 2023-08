Geht es im Hause Hyundai um Größe, führt kein Weg am Santa Fe vorbei. Das vollformatige SUV ist natürlich eher in den Vereinigten Staaten zu Hause und fällt in Amerika deutlich weniger als hierzulande aus dem Rahmen, genau genommen gar nicht. Deswegen wurde das nunmehr von Grund auf neu gestaltete Modell auch dort präsentiert, und zwar in Santa Fe, wo sonst?

Wir können dennoch schon einige Eckdaten verraten, und das mit den Ecken ist ziemlich wörtlich zu nehmen. Die fünfte Generation misst 4,83 Meter an Länge, sie hat Kanten, wo andere Rundungen ansetzen, sie steht aufrecht, wo andere schräg abfallen, sie stellt knackige Kotflügel über die 21 Zoll mächtigen Räder aus, wo andere glattbügeln.

Hyundai meint, der Auftritt zeige einen Natur-trifft-Stadt-Charakter, wir meinen, er lässt eine gewisse Nähe zu Land Rover erkennen, was wahrlich eine feine Referenz wäre. Auffällig sind die streng aufragenden Scheinwerfer an der hoch angesetzten Motorhaube. Die klare Linie zieht sich über die Flanken bis ins Heck, wo die tief angebrachten Rückleuchten stilistisch womöglich der schwächste Ort am ansonsten spannend aufgeladenen Design sind.

Der neue Siebensitzer soll sich für Familienausflüge ebenso eignen wie für Campingtouren, für ein angemessenes Platzangebot sorgt unter anderem der auf 2,81 Meter verlängerte Radstand. Die Sitze in der zweiten und dritten Reihe lassen sich zur Fläche umklappen, Hyundai erkennt sodann eine terrassenähnliche Anmutung. In der Version mit sechs Plätzen werden elektrisch verstellbare Einzelsitze mit Armlehnen verbaut. Als Kofferraumvolumen sind 725 bis 1275 Liter genannt.

Das Interieur wirkt puristisch, es verzichtet auf übergroße Bildschirme oder das in Mode kommende zweite Display auf der Seite des Beifahrers. Stattdessen reichen alle Informationen ins Sichtfeld des Fahrers. Weil der Gangwahlhebel von der Mittelkonsole verbannt ist, entsteht dort einiges an Ablagemöglichkeit. Ein durchgängiges Panoramadach und eine doppelte kabellose Ladestation für Handys gehören zum Komfortkapitel.

Als Antrieb werden in Europa zwei Hybridversionen erhältlich sein, beide mit Sechsstufenautomatik. Der als Vollhybrid ausgelegte 1,6-Liter-Turbobenziner leistet 180 PS und bietet 265 Nm Drehmoment. Als zweites Triebwerk kommt ein Plug-in Hybrid zum Einsatz, dessen technische Daten noch nicht vollständig vorliegen. Der Benzinmotor wird voraussichtlich 160 PS leisten und ebenfalls um 265 Nm Drehmoment aufbieten. Die Beschleunigungswerte des rund 2,2 Tonnen schweren Wagens liegen so oder so um 9,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h, als Höchstgeschwindigkeit sind 190 km/h vorgesehen. Der vollelektrische Antrieb soll dem Ioniq 7 vorbehalten bleiben. Allradantrieb erscheint selbstverständlich, Vorderradantrieb möglich, die Anhängelast sollte um 2,5 Tonnen betragen.

Die Markteinführung erfolgt zunächst in Südkorea, nach Europa kommt der neue Santa Fe im Frühjahr 2024, dann vermutlich zu Tarifen ab etwa 60.000 Euro.