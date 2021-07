Neuer Fiat Ducato : Mit 40 auf zu neuen Ufern

Aktualisiert am

Fiat hat zwei Topseller im Programm: den kleinen, knuddeligen 500 und den eher profanen Lieferwagen Ducato. Der war in den vergangenen sieben Jahren Marktführer in seinem Segment und hat selbst im Krisenjahr 2020 seinen Absatz um acht Prozent auf 150 000 Einheiten steigern können, den vielen Wohnmobilen, die auf dem Ducato basieren, sei Dank.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Schon seit 1981 verkauft Fiat den Lieferwagen, dieser wurde jetzt gründlich überarbeitet, steht aber im Prinzip immer noch auf der Plattform von 2006. Vor allem hinsichtlich der neuen Assistenz­systeme und Konnektivitätsmöglichkeiten kann 2021 von einem Sprung gesprochen werden, der Neue kann fast alles, was seine Pkw-Kollegen heute können, angefangen vom schlüssellosen Zugang übers automatische Einparken bis hin zum autonomen Fahren auf bescheidenem Level 2. Das umfasst unter anderem einen adaptiven Tempomaten nebst Verkehrszeichenerkennung oder ein Notbremssystem.

Ein schönes Merkmal ist der elektronische Innenspiegel. Selbstverständlich sind die Instrumente digital, allerdings nur optional, wie auch die LED-Scheinwerfer an der überarbeiteten Frontpartie. Und Apple Car Play sowie Android Auto stehen parat. Das Fahrerhaus ist innen komplett neu gestaltet samt Lenkrad. Es gibt größere Ablagen in den Türen, die Klimaanlage leistet mehr, der dritte Sitz in der Mitte lässt sich umklappen und als Arbeitsfläche nutzen.

Die Motoren sind gleichfalls überarbeitet, sauberer sowie sieben Prozent sparsamer und 15 Kilogramm leichter als bisher. Es bleibt bei Frontantrieb und einem 2,3-Liter-Vierzylinder-Turbodiesel in den Varianten mit 120, 140, 160 oder 180 PS. Das maximale Drehmoment bewegt sich zwischen 320 und 450 Newtonmeter. Im Angebot sind ein Sechs-Gang-Schaltgetriebe oder die Neun-Gang-Automatik, auf Wunsch ist jetzt eine Luftfederung verfügbar. Das Ladevolumen beträgt in der 6,40-Meter-Variante 17 000 Liter. Die Bestellbücher sind offen.