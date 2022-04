Neuer 7er : BMW macht einen langen Spagat

Jos van As hat leicht lachen. Der Holländer, der es im Dienst der Fahrfreude gerne mal ein bisschen fliegen lässt, leitet die Abstimmung in der BMW-Entwicklung und hatte bei der Neuauflage des 7er die wahrscheinlich leichteste Aufgabe. „Denn wir haben dafür Sorge getragen, dass sich unser neues Flaggschiff wieder anfühlt wie ein echter BMW und in seinem Segment den sportlichsten Eindruck macht“, sagt der Ingenieur und bittet zum Beweis schon vor der Weltpremiere kurz nach Ostern hinter das Lenkrad eines Prototypen.

An dem ist von außen kaum mehr zu erkennen als der klassische Stufenschnitt einer eher konservativen Limousine, der in Zeiten feister Fließhecks vom Schlage eines Mercedes EQS oder eines Tesla Model S schon etwas Besonderes ist. Doch sobald sich die Hand ums dicke, feste Lenkrad schließt und der Sitz überraschend stramm seine Wangen aufbläst wie ein Schraubstock in Samt und Seite, weiß man auch so, in was für einem Auto man sitzt: Abgesehen vom Porsche Panamera ist keine andere Oberklasse-Limousine derart eng mit der Fahrbahn verzahnt.

Eine stramme Anbindung, eine schier unerschütterliche Spurtreue und eine unbeirrbare Lenkung – auch wenn der 7er wieder ein gutes Stück gewachsen ist und wenn van As mehrere Hundert Kilo Gewichtsunterschied zwischen der leichtesten und der schwersten Variante ausgleichen musste, fühlt sich der das Auto handlicher an als seine Konkurrenten, ist verbindlicher und engagierter und verleitet den Fahrer um so mehr. Wo man sich in EQS und selbst in der S-Klasse ein wenig über den Dingen wähnt und buchstäblich abgehoben ist, bleibt der Fahrer in diesem BMW immer im Zentrum des Geschehens.

Lässt man sich dagegen vom fliegenden Holländer van As chauffieren und wechselt dafür nach hinten rechts, wie es so viele Kunden in dieser Klasse zumindest unter der Woche tun, erlebt man den 7er von seiner anderen Seite. Dann wähnt man sich wie in Watte gepackt, auf Wolken gebettet und bekommt von der Welt da draußen kaum etwas mit. Dabei hat der Prototyp noch gar keine Lounge-Liegen oder ausklappbare Fußrasten, nicht einmal eine Sitzmassage, sondern eine ganz gewöhnliche Rückbank. Die Zweikammer-Luftfederung und die aktive Wanksteuerung machen den Luxusliner zu einer festen Burg, die sowohl im Tiefflug auf der Autobahn als auch bei der flotten Landpartie in kurvigem Geläuf jeder Anregung trotzt.

Also alles wie immer beim BMW? Wenn man Jos von As fragt schon. Wenn man mit seinen Kollegen aus den anderen Gewerken spricht, nimmt die Geschichte eine andere Wendung. Für sie fährt das Flaggschiff an der Nahtstelle zwischen der alten und der neuen Zeit und muss deshalb einen mutigen Spagat stehen: Nicht umsonst bieten die Bayern den Wagen zur Markteinführung Ende des Jahres zu geschätzten Preisen von knapp bis weit im sechsstelligen Bereich je nach Weltregion als Benziner, Diesel, Plug-In-Hybrid und erstmals eben auch voll elektrisch als i7 an. Damit erklären sich die vielen Zentner Gewichtsunterschied, die van As auszugleichen hatte. Der technisch eng mit dem gerade vorgestellten iX verwandte i7 wird einen über 100 kWh großen Akku für mehr als 600 Kilometer Reichweite haben. Dazu gibt es rund 550 PS, eine Höchstgeschwindigkeit spürbar jenseits von 220 km/h und flottes Tempo an der Ladesäule: Gute 100 Kilometer in zehn Minuten sollten schon drin sein, wenn der iX als Vorbild gilt.

Aber es ist nicht nur die Motorpalette, die vom Spagat im Smoking zeugt. Bei Auftritt, Ambiente und Ausstattung wagt sich BMW in eine neue Welt: Selbst unter den Tarnmatten im Innenraum kann man die riesige gebogene Bildschirmwand hinter dem Lenkrad erkennen, die stark an den iX erinnert. Die Grafiken darauf gehören eher auf die Ars Electronica als ins Armaturenbrett. Und wenn man die Finger suchend unter den Filz schiebt, um zumindest rudimentäre Einstellungen vorzunehmen, fühlen die mehr Sensorfelder und Touchscreens als konventionelle Taster. Selbst die Türen schnappen elektrisch auf und nicht mehr mit einem herkömmlichen Griff.

Leinwand über die gesamte Breite der Kabine

Der buchstäblich größte Hingucker prangt vor den Hinterbänklern. Im Protoptypen ist der noch verhängt. BMW hat schon im Januar auf der CES in Las Vegas einen ersten Blick gewährt auf den neuen Monitor, der sich wie eine Leinwand über die gesamte Breite der Kabine zieht und den 7er zum Kino auf Rädern macht – samt integriertem Firestick und ungestörtem Streaming-Zugang zu allen Clips, Serien und Filmen, die Amazon, Netflix, Youtube und die einschlägigen Portale so zu bieten haben.

Was bricht man nicht alles für Tabus, nur um chinesischen Jungmillionären zu gefallen, die eine S-Klasse oder einen EQS für ein Altherren-Auto halten und den A8 noch immer als Limousine der Funktionäre sehen. Allerdings steht zu befürchten, dass sich dieser Kotau vor den Chinesen nicht nur innen niederschlägt, sondern auch im Karosseriedesign. Selbst wenn der Prototyp noch eine Plastik-Rüstung trägt, die auch die letzten Konturen kaschiert und insbesondere der Bug mit der Maskerade ins Unkenntliche verschwindet, weisen die letzten BMW-Premieren mit den riesigen Nieren des 4ers und der fast fratzenhaften Front des XM in keine gute Richtung. Aber für die paar Wochen bis zur Weltpremiere können wir ja noch das beste hoffen.

Als Verbrenner, Plug-In oder rein elektrisch, konventionell oder progressiv, nachhaltiger Luxus oder protziger Prunk – noch nie hat BMW Angebot und Anspruch beim 7er so weit gespreizt wie bei der neuen Generation. Doch zumindest in einem Punkt wird es künftig für Konstrukteure und Kunden etwas einfacher: Weil 70 Prozent des Flaggschiffs in Asien verkauft werden, wo die Herrschaft meist hinten sitzt, geht die Langversion noch weiter in die Länge – und das Standard-Modell wird ersatzlos gestrichen. Zumindest in diesem Punkt ziehen die Europäer diesmal nicht den Kürzeren.