Volkswagens nun nicht mehr so neuer Vorstandsvorsitzender Thomas Schäfer dreht die Zeit zurück, in der Hoffnung, daraus werde ein Schritt nach vorn. Was er an geplanten Modellen übernommen hat, erschien ihm mehr Alb denn Traum. Da der Autor dieser Zeilen einen Blick hinter die Tarnfolien werfen konnte, lässt sich sagen, so war es. Und ist es in Teilen immer noch. Kurz gefasst: Zu sparsam konstruiert, was sich auf die Kosten bezieht, auch auf die Gedanken.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Manches ist im Nirwana verschwunden, einiges wird nachgearbeitet, das erste Schäfer-Auto wird der ID 2 sein, wenn man so will der elektrische Polo, vorgesehen für Ende 2025. Das ist eher spät als rechtzeitig, und weil nun darum gerungen wird, ob der Akku verschraubt oder verklebt werden soll, könnte es noch bisschen länger dauern. Der Gewinn an Effizienz spricht freilich für den neuen Vorschlag.