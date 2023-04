Neue Mercedes E-Klasse : Selfie mit Sternen

Rennt die Zeit so schnell? Mercedes-Benz stellt eine neue E-Klasse vor, und beim Blick in den Kalender und auf die Straße kommt unweigerlich die Frage auf, ob die jetzige denn wirklich schon so alt ist. Im Herbst jedenfalls rollt die neue heran, zunächst als Limousine, zum Jahreswechsel folgt dann der in Deutschland besonders beliebte Kombi. Die Stuttgarter liefern zunächst Vier- und später Sechszylindermotoren, Benziner und Diesel, grundsätzlich mit Mildhybrid, dazu auch Plug-In-Hybride mit Benzin- und Dieselaggregat. Es sollte mithin für jeden etwas dabei sein, die Vielfalt ist beachtlich.

Die Palette reicht zur Markteinführung vom 2,0-Liter Vierzylinder mit 197 PS bis zum Plug-In mit 380 PS Systemleistung. Allradantrieb ist bestellbar. Allesamt erreichen mindestens 230 km/h Höchstgeschwindigkeit, die Standardbeschleunigung liegt zwischen 5,3 und 7,8 Sekunden. Die Plug-In-Hybdride haben elektrische Reichweiten von 95 bis 118 Kilometern nach Norm, in der Realität sollten das 80 bis 100 Kilometer werden. Zur Einordnung: Der vollelektrische EQE steht auf einer anderen Plattform und fährt wie gehabt weiter, die neue E-Klasse nutzt die Basis, auf der auch die frischen C-Klasse und GLC aufbauen.

Die E-Klasse ist 4,95 Meter lang und steht stämmiger da, weil die Spur vorne und hinten verbreitert wurde. In China wird eine Langversion angeboten werden. Optional ist Hinterachslenkung an Bord, die mit 4,5 Grad Winkel für bessere Manövrierbarkeit sorgt. Unterstütztes Parken und Fahren gelingt bis zu gewissen Graden und Tempi, fachsprachlich ist von Level 2 plus die Rede. Vom Gedanken vollautomatischer Fortbewegung ist also auch das neueste Modell weit entfernt, es ist ja glücklicherweise auch wieder ein Auto, keine U-Bahn.

Animierte Sterne als Rücklicht

In die von großen Flächen und der langen Haube dominierten Linie sind ein paar scharfe Kanten eingezogen, der Auftritt soll Eleganz, Status und Sportlichkeit vereinen. Die Schweinwerfer sind enger mit dem Kühlergrill verwoben, der wiederum ist nun hinterleuchtet, derlei wird in der gesamten Industrie Mode. Die klassischeren Versionen haben einen Stern auf der Haube, die dynamischer orientierten kommen mit Plakette. Am Heck erscheinen stets animierte Sterne als Rücklicht. Im Kofferraum ist die bisher im Plug-In-Hybrid störende Stufe wegkonstruiert, er fasst bis zu 540 Liter. Wer wirklich Beladen will, wartet freilich auf den Kombi.

Wert gelegt haben die Entwickler nach eigenen Aussagen auf noch mehr Komfort, Geräuschdämmung und Fahrpräzision, die sich insbesondere im Ansprechverhalten der Lenkung beweisen soll. Die E-Klasse wurde zunächst statisch gezeigt, wir werden nach der ersten Testfahrt zum Sommer hin berichten. Der Cw-Wert zeigt, was im Windkanal inzwischen möglich ist, nämlich 0,23. Erreicht wird der unter anderem mit außen bündigen Türgriffen, wer die nicht mag, kann traditionelle Griffe ordern.

Nicht so spektakulär wie in der S-Klasse

Innen präsentieren die Schwaben entweder ein Layout mit Tacho und Bildschirm in der Mitte oder gegen Aufpreis eines mit in der Mitte zwei Bildschirmen nebeneinander über die gesamte Breite. Die Anordnung ist nicht so ausgreifend und spektakulär wie in der S-Klasse, sie steht aber nicht so steil, was Raumgefühl und Ablesbarkeit zuträglich ist. Die Komposition sieht indes verwinkelter aus. Die Mittelkonsole ist wie inzwischen üblich mächtig, sie baut Fahrer und Beifahrer ein, bietet viel Stauraum und erstmals einen Kabelkanal zur Andockung des Handys. Beachtlich: Das noch immer mit den suboptimal berührungsempfindlichen Befehlsflächen bestückte Lenkrad steht nun genau mittig zum Fahrer und nicht mehr wie bisher leicht aus der Achse verschoben. Sensible Naturen hat das bislang immer gestört, viele werden es kaum bemerkt haben, angenehmer ist die neue Konstruktion in jedem Fall.

Offenbar unvermeidlich wendet sich Mercedes Dingen zu, die manche für Gedöns halten werden. Auf dem Armaturenbrett thront eine Selfiekamera, die im Stand auch für Videokonferenzen genutzt werden kann. Es gibt Apps zum Streamen, weiterentwickelte Spracherkennung, leistungsfähigere Software und eine Ambientebeleuchtung, die sich auf Wunsch mit rhythmischem Rütteln in der Sitzlehne verbündet und wie eine Discokugel zur Musik aus den Burmester-Soundboxen flackert.

Womöglich entscheidender für die in der gehobenen Mitte der Gesellschaft angesiedelte Klientel ist die Qualität, da galt es in jüngerer Zeit, schlechte Nachrichten zu verkraften. Im bedeutenden amerikanischen Kundenbarometer von JD Power ist Mercedes nur auf Platz 27 von 32 gelandet. Derlei wird sich die E-Klasse nicht leisten dürfen und wollen, sie wird in Sindelfingen gebaut. Zur Preisgestaltung sagt Mercedes-Benz noch nichts, wir vermuten spürbar steigende Tarife, die dadurch erträglich gerechnet werden, dass künftig Pakete schon mit drin sind, welche die Kundschaft ohnehin zumeist bestellt hat.