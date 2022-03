Mazda CX-60 : Mazda macht’s mit Mut

Aktualisiert am

Die Kerle von Mazda sind anders als alle anderen. Sie befeuern ihre Motoren mit einer recht eigenen Verbrennungstechnik, sie verkaufen Diesel im ziemlich eindeutig auf Benziner konzentrierten Heimatland Japan, und sie trauen dem Elektroauto in seiner derzeit verfügbaren Form weniger über den Weg als etwa Volkswagen. Dies nur zur Erklärung, falls sich die geneigte Interessenschaft die Augen reibt angesichts des neuen Modells, das im Juni auf den Markt kommen soll.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Der CX-60 ist ein SUV von stattlicher Statur, und als ob das noch nicht genug wäre, folgt vermutlich im übernächsten Jahr das noch stattlichere Schwestermodell CX-80 mit dann sieben aufrechten Sitzen oder der Möglichkeit, im Innern im Familienkreis auf ein Tässchen Jasmintee Platz um einen Kotatsu zu nehmen.

Bis dahin trägt der CX-60 den Titel Spitzenversion, seine elegant, aber gleichwohl üppig wirkende Karosserie streckt sich auf 4,75 Meter Länge. Der veröffentlichten Stimmungslage entsprechend ist zunächst der erste Plug-in-Hybrid-Benziner des Hauses für Vortrieb zuständig, er holt aus vier Zylindern und 2,5 Liter Hubraum 327 System-PS und satte 500 Nm Drehmoment. Der Akku speichert 17,8 kWh und ist nach WLTP-Norm für bis zu 63 Kilometer elektrische Fahrt gut. Geladen wird maximal mit mäßigen, gleichwohl zumeist wohl ausreichenden 7,2 kW.

Aber Mazda wäre nicht Mazda, hätten sie nicht eine Überraschung in der Hinterhand. 2023 folgt ein Reihensechszylinderdiesel mit 3,3 Liter Hubraum in zwei Leistungsstufen. 2024 schließt sich ein Reihensechszylinderbenziner mit 3 Liter Hubraum an. Beide mit 48 Volt Netz und der bemerkenswerten Zusage, die strengen Abgasnormen selbstverständlich zu erfüllen.

Ebenso lässt die geradezu klassische Einrichtung mit Knöpfen und Tasten und Head-up-Display aufmerken, positiv, wie wir finden. Die automatische Fahrerpositionierung ist ein noch seltenes Highlight. Achtgangautomatik und Allradantrieb sind Ehrensache. Die Preisliste beginnt mit 47.400 Euro und reicht bis knapp 53.000 Euro für das Sondermodell Takumi.