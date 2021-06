Neuer Lexus NX : Die frische Liebe zum Hybrid

Lexus wird in Europa, dort speziell in Deutschland, unter Wert geschlagen. Die zu Toyota gehörende Marke tritt in der Oberklasse an und hält sich in der Höhle der BMW-Audi-Mercedes-Löwen mehr schlecht als recht. Dabei ist den Autos die den Japanern eigene Ernsthaftigkeit anzumerken, garniert mit einem schönen Schuss Esprit. Lexus müsste mehr Interessenten einmal in seine Fahrzeuge bekommen, dann würden womöglich mehr bleiben. Dem SUV NX kommt eine solche Rolle zu. Es wird seit 2014 in Europa angeboten und erreicht nach Angaben des Unternehmens vorwiegend Kunden, die erstmals einen Lexus fahren.

Die jetzt statisch präsentierte zweite Generation soll für den gewünschten Schwung sorgen. Sie tritt mit mächtigem Kühlerschlund, dynamischen Seiten und einem gefälligen Heck an. Der neue NX legt in allen Dimensionen zu und streckt sich auf 4,66 Meter. Die Fahrdynamik, zu der wir uns nach einer Probefahrt äußern werden, wurde in die abstimmenden Hände professioneller Rennfahrer gelegt. Es soll also vorwärtsgehen. Dafür sind zwei Vierzylinderbenziner mit jeweils 2,5 Liter Hubraum zuständig. Im Modell 350h entwickelt er mit elektrischer Unterstützung 242 PS, es gibt Vorderrad- oder Allradantrieb.

Der 450h ist, ein Novum für die diese aufwendige Antriebsart lange ablehnende Marke, ein Plug-in-Hybrid mit 306 PS, Allradantrieb ist hier Serie. Der Aufschwung der Teilelektriker ist wohl zu kräftig, um das staatlich subventionierte Feld der Konkurrenz zu überlassen. Der Akku hat 18,1 kWh Kapazität und soll für bis zu 63 Kilometer elektrische Fortbewegung gut sein. Sein selbstladendes Hybridsystem sei selbst dann sparsam, wenn die Batterie leergefahren sei, verspricht Lexus. Auch das wird auszuprobieren sein.

Wie nicht anders zu erwarten, sind ein großer Bildschirm und technische Finessen wie Tasten zur Türentriegelung oder Cloudnavigation an Bord. Stille und Stil sollen verführen. Ob das klappt, wissen wir im November, dann ist Markteinführung.