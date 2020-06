Mercedes-Benz E-Klasse : Die Zukunft ist E offen

Aktualisiert am

Wenn Mercedes-Benz die E-Klasse erneuert, dann ist das nicht irgendein Schritt, sondern einer ins Herz des Marktes und der Marke. Die Kundschaft ist so treu wie penibel und Auswahl gewöhnt. Deshalb gibt es AMG und Diesel und Benziner und Plug-in-Hybrid, und sie alle lassen sich nun, wie Mercedes-Benz das nennt, mit umfangreicher Attraktivierung erwerben. Die schlägt sich insbesondere in flacheren Scheinwerfern mit Voll-LED und horizontal ausgerichteten, zweiteiligen Heckleuchten nieder.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

Innen fällt neben ein paar neuen Farben und Zierleisten vor allem das knackigere Lenkrad auf. Es behält die kritisch diskutierten Touchpads, kann nun aber den Fahrer erspüren, wenn teilautomatisch gefahren wird. Hand auflegen genügt, um dem steuernden Computer Wachsamkeit zu signalisieren. Plug-in-Hybride gibt es in Kombination mit Allradantrieb in Limousine und Kombi, wobei die Stufe im Kofferraum des T-Modells leider geblieben ist. Beide sollen Anfang August eingeführt werden.

Wer Eleganz vor Pragmatismus setzt, greift zum Coupé oder Cabriolet, die pünktlich zur Herbstsonne nachgeschoben werden. Auch an ihnen sind Front und Heckansicht leicht überarbeitet. Die offene E-Klasse ist von einem mehrlagigen Stoffverdeck überspannt, das in geschlossenem Zustand Geräusche und Regen fernhalten und in geöffnetem Frische einströmen lassen soll.

Mit Einführung der Zweitürer wird die Elektrifizierung der Motoren vorangetrieben, beginnend mit den Benzinern bis hin zum Reihensechszylinder. Später soll der Vierzylinder-Diesel in seiner stärksten Variante mit 265 PS folgen, er erhält einen als Teil des Getriebes konstruierten Startergenerator und 48-V-Bordnetz. Erhöhte Knausrigkeit und kurzfristig einsetzbarer Extraschub von 14 bis 22 PS sind das Resultat. Mercedes verspricht zudem eine technisch aufwendigere Abgasnachbehandlung mit mehreren Katalysatoren.

Zur Markteinführung stehen zunächst sieben Antriebskombinationen bereit: Diesel mit 194 oder 340 PS, Benziner von 197 bis 367 PS, mit Hinterrad- oder Allradantrieb. Das neunstufige Automatikgetriebe ist grundsätzlich an Bord. Bislang startet das Cabriolet mit knapp 55 000 Euro, die Preise für die gepflegten Varianten behält Mercedes-Benz noch für sich.