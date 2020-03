Audi A3 Sportback : Einer von 20 für 2020

Der Audi A3 Sportback kommt in der vierten Generation ohne eine Cabriolet-Variante. Wie bisher beruht er auf dem VW Golf. Eine „super-super-sportliche“ Variante ist in Vorbereitung.

Die Welt dreht sich weiter, auch ohne den Genfer Autosalon. Im Mittelpunkt des Audi-Auftritts hätte der neue A3 gestanden, der jetzt wie viele andere neue Modelle seine Weltpremiere ohne Virengefahr im Netz gefeiert hat. Es ist die vierte A3-Generation seit dem Marktstart 1996. Mehr als fünf Millionen A3 wurden seither verkauft.

Boris Schmidt Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. F.A.Z.

Doch für 2020 hat sich Audi nicht nur den A3 vorgenommen, 20 neue oder stark überarbeitete Modelle werden versprochen. „Plug-in-Hybrid-Modelle sind ein zentraler Baustein unserer Elektro-Offensive“, sagt der Audi-Vorstandsvorsitzender Bram Schot. „Den A3 bieten wir noch in diesem Jahr als Mild-Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Version an.“ Damit erreiche die konsequente Elektrifizierung der Modellpalette nun auch die Kompaktklasse.

Doch zum Marktstart im Mai sind die Hybrid-Modelle noch nicht fertig, gestartet wird mit einem 1,5-Liter-TFSI und einem 2,0-Liter-TDI in zwei Leistungsversionen mit 116 oder 150 PS. Der Dreizylinder-Benziner hat ebenfalls 150 PS. Der Basispreis für den neuen A3 beläuft sich auf 28.900 Euro, der Vorverkauf beginnt in diesen Tagen. Was es schon länger nicht mehr gibt, ist ein A3 ohne Namenszusatz als Zweitürer, jetzt wurde auch das Cabrio gestrichen. Aber im Sommer komplettiert wieder eine Stufenheck-Limousine (seit 2013 im Angebot) das Portfolio, und auch ein S3 sowie eine „super-super-sportliche“ Variante sind in Vorbereitung. Und natürlich auch Versionen mit Allradantrieb.

Wie bisher beruht der neue A3 auf dem VW Golf, der ja inzwischen bei der achten Generation angekommen ist. Fast alles, was ein Auto ausmacht, wurde verbessert, etwas gewachsen ist der A3 auch. Er misst jetzt 4,34 Meter in der Länge, das sind drei Zentimeter mehr als bisher. Allerdings blieb der Radstand von 2,64 Meter unverändert, und auch das Kofferraumvolumen von 380 bis 1220 Liter ist nahezu gleich.

Dafür ist der neue A3 voll vernetzt und kommt mit dem MMI-Bedienkonzept der dritten Generation, er beherrscht also auch Car-to-X-Kommunikation. Kurz nach dem Marktstart wird es auch möglich sein, den A3 über App mit dem Smartphone zu öffnen.

Das Fahrwerk wurde verfeinert, wichtiger ist heute aber, dass erstmals Sitzbezüge aus recycelten Rohstoffen zum Einsatz kommen. Damit ist Audi nicht der Erste, es entspreche dem „Zeitgeist“, gibt man zu, wobei die Stoffe tatsächlich auch gut aussehen.