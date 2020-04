Diesel und die Umwelt : Warum die Luft besser wird

Aktualisiert am

Schon vor der Corona-Zeit nahm die Luftqualität in den Städten immer weiter zu. Die Nachrüstung von Dieseln hilft offensichtlich, Softwareupdates wirken. Die teure Hardwarelösung will kaum jemand.

Es ist der wohl symbolträchtigste Ort in der Diskussion um die Diesel-Nachrüstung: die Messstelle am Stuttgarter Neckartor, wo neben einem Fünfsternehotel Luftschadstoffe ermittelt werden. Im Jahr 2019 war es – gemessen an den Stickstoffdioxid-Immissionen – der zweitdreckigste Ort Deutschlands. Der Jahresmittelwert betrug 53 Mikrogramm je Kubikmeter Luft, der gesetzliche Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm.

Doch die Tendenz zeigt einen Zielanflug: Eine Auswertung der Daten durch den Motorenforscher Thomas Koch vom Karlsruher Institut für Technologie ergibt für das erste Quartal 2020 ein Mittel von 40,3 Mikrogramm, im Vorjahreszeitraum waren es noch 58,9 Mikrogramm. Doch bilden diese Zahlen womöglich nur die Corona-bedingte Verringerung des Verkehrs ab und steigen wieder, sobald die Arbeit im Heimbüro der Vergangenheit angehört?