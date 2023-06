W ir waren eine kleine Gruppe von Gläubigen, die genug Geld auftreiben wollten, um das Geschäft ih­res Lebens abzuschließen: die fremdfinanzierte, ri­si­koreiche Übernahme ei­nes komplexen Industrieunternehmens.“

Die kleine Gruppe, von der William Godfrey Davidson in seiner Unter­nehmenschronik erzählt, setzte sich aus 13 Direktoren und Abteilungsleitern des 1903 gegründeten Motorradherstellers Harley-Davidson aus Milwaukee zusammen, und was sie sich im Jahr 1981 vorgenommen hatten, war in der Tat ein Hu­sarenstück.