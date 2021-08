Motoryacht für drei Millionen : Ein fensterer Geselle

Wer ein schwimmendes Heim für komfortable Seereisen sucht, gut 2,3 Millionen Euro parat und einen angemessenen Liegeplatz in Aussicht hat, kann einen Blick auf die neue Absolute Navetta 64 werfen. Alle anderen dürfen trotzdem weiterlesen und einfach nur mal träumen.

Absolute gehört zu den Edelwerften aus Italien. Innovative Konzepte und kompromisslose Umsetzung waren schon immer das Ziel der Firmengründer Marcello Bè und Sergio Maggi. Die 2002 gegründete Werft hat mittlerweile ein stattliches Sortiment an Motoryachten im Angebot. Die Boote entstehen in Fertigungsanlagen mit modernem Maschinenpark in Podenzano, etwa 150 Kilometer nordöstlich von Genua. Die Navetta-Linie beginnt bei 48 Fuß und reicht bis zur Navetta 73.

2,3 Millionen Euro repräsentieren wohlgemerkt lediglich die Basisversion der knapp 20 Meter langen Navetta 64. Die Werft bietet verlockende Extras wie beispielsweise das Hardtop oder eine hydraulisch absenkbare Badeplattform an. Es ist keine große Kunst, den Preis auf das Niveau des Testboots – wir drehten mit der Baunummer eins eine ausgiebige Proberunde – zu steigern: mehr als drei Millionen Euro.

Das erste Highlight, der „Beach Club“, lässt sich gleich beim Betreten über die Badeplattform bestaunen. Dabei handelt es sich um eine komplett getrennte Wohneinheit im Achterschiff. Über eine breite Glasschiebetür wird so in Kombination mit der Badeplattform eine private Badezone geschaffen. In der klimatisierten Kabine befinden sich eine Doppelliege mit Sofafunktion sowie ein eigenes Bad. Das ist also eine komplett getrennte „Einliegerwohnung“ mit separatem Eingang und entsprechender Privatsphäre.

Neben der Badeplattform gibt es an beiden Seiten breite Treppen hinauf zum Cockpit. Hier wartet ein Polstersofa mit Tisch und variablem Sichtschutz auf die Reisenden. Eine Treppe an Backbord führt zur Flybridge. Auch hier erwartet die Bewohner ein feudales Platzangebot. Vorne befindet sich ein komplett ausgestatteter Freiluft-Steuerstand mit vorzüglicher Aussicht, der beidseitig durch Polstermobiliar flankiert wird. Eine Wetbar mit Kunststein-Arbeitsplatte, Spüle und Kühlmöglichkeiten hat ihren Platz an Backbord. Dem chilligen Beisammensein förderlich ist eine L-förmige Sitzgruppe mit Tisch. Dieser Bereich wird durch das optionale Hardtop mit Schiebedach überspannt. Achtern gibt es noch eine große Freifläche, die auf Wunsch mit weiteren Sitzmöbeln versehen werden kann.

Zurück aufs Hauptdeck: Von dort aus führen beidseits breite Gangborde zum Vordeck, wo sich eine weitere Polsterkombination samt Tisch und Sonnenliegen findet. An Backbord steht hier die Einbauküche mit Kunststein-Arbeitsplatte und Komplettausstattung, gegenüber der Esstisch. Davor befindet sich der Wohnbereich mit zwei Sofas und Couchtisch sowie einem Sessel und weiterem Stauraum vor der Pantry. Der Steuerstand folgt auf der Empore davor. Der Kapitän und ein Beifahrer sitzen hier in Schalensitzen. Alle Informationen werden über große Multifunktionsdisplays angezeigt, die durch ihre Touchfunktion gleichzeitig auch als Schalt- und Regelzentrale für die gesamte Technik an Bord dienen. Der Niedergang zum Unterdeck schließt an den Steuerstand an. Drei Kabinen stehen den Eignern und ihren Gästen zur Verfügung. Die luxuriöse Masterkabine überrascht durch riesige Fensterflächen mit einer grandiosen Aussicht.

Die Topmotorisierung – in der Baunummer eins montiert – besteht aus zwei Volvo-Penta-Selbstzündern vom Typ D13-IPS 1350 mit je 735 kW (1000 PS). Alternativ sind IPS 1200 zu haben. Joysticksteuerung, Bug- und Heckstrahlruder vereinfachen das Manövrieren. Nichts auszusetzen gibt es an den Fahreigenschaften des Fünfzigtonners. Vollkreise haben aufgrund der Antriebstechnik einen großen Durchmesser, was Heißsporne am Steuer zügelt und empfindlichen Passagieren entgegenkommt. Butterweich vollzieht sich die Fahrt durch Wellen. Während der Messfahrten erreichen wir nach neun Sekunden bei 14,6 Knoten mit 1750 Umdrehungen die stabile Gleitfahrt. Die Spitzengeschwindigkeit beträgt 27 Knoten. Zwischen 15 und 23 Knoten ändert sich der Verbrauch nur geringfügig und liegt bei 12 bis 13 Liter Diesel je Seemeile. Leider fällt die Reichweite mit 255 Seemeilen für eine Fahrtenyacht mickrig aus; einkalkuliert ist hierbei eine Sicherheitsreserve von 15 Prozent im 3600-Liter-Treibstofftank. Fürs Überbrücken größerer Distanzen müssen deshalb selbst im Mittelmeer Tankstopps eingeplant werden. Bei der Sicherheitsausstattung – Feuerlöscher und -melder, elektrische und manuelle Bilgenpumpen – gibt sich die Werft keine Blöße, ebenso wenig hinsichtlich der In­stallation elektrischer und sonstiger technischer Komponenten.

Solvente Kunden werden das voraussetzen und sich stattdessen eher darüber Gedanken machen, ob ihnen das Design zusagt. Absolute setzt auf eine markante Erscheinung mit spannungsreichen Kurven und enormen Fensterflächen, dazu rein üppiges Platzangebot mit hellem, freundlichem Ambiente und phänomenaler Aussicht.