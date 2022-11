Motorradmesse Eicma : China lässt es krachen

Stell dir vor, es ist Messe, und keiner geht hin. Nein, ganz so schlimm ist es nicht gewesen vor ein paar Wochen auf der Intermot in Köln. Aber eine ehemals glorreiche Motorrad- und Rollermesse in nur drei Hallen, lückenhaft besetzt zudem – das war bitter und ließ für die Eicma in Mailand nicht viel Gutes erwarten. Zweiter Teil des herbstlichen Dramas, in dem Ausstellungsmacher gegen den Bedeutungsschwund kämpfen? Es kam ganz anders.

Walter Wille Redaktion „Technik und Motor"

Die Eicma, oh Überraschung, war wieder jenes knallbunte Spektakel, wie man es aus Vor-Corona-Zeiten kannte. Sechs Hallen prall gefüllt, es gab Glanz und Gedränge und große Geste, pompöse Premiereninszenierungen, Enthüllungszeremonien und Überraschungseffekte. Es wurden wieder hemmungslos Hände geschüttelt und Umarmungen vollzogen, auch wurde vergangene Woche die Tradition des Einsatzes außerordentlich knapp bekleideter Models fortgeführt. Südlich der Alpen gibt man sich gelöst, und so altbacken, wie mancher meint, scheint das Konzept Messe nicht zu sein. Sonst würde es nicht wimmeln von Bloggern und Youtubern.