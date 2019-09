Motorrad-Unfall : Bin ich jetzt tot?

Am Unglückstag ging es los, dass ihm ständig von allen Seiten bescheinigt wurde, welches Glück er gehabt habe. Als er auf der Straße lag, in einer Lache aus Kühlflüssigkeit, seitlich auf den rechten Ellbogen gestützt, weil das die Haltung war, in welcher der Schmerz sich am ehesten aushalten ließ, als er bemerkte, wie sein Blut unter dem Helm übers Gesicht lief, auf seinen rechten Ärmel tropfte, sich auf dem Asphalt ein rotes Rinnsal bildete, da hörte er zum ersten Mal jemanden sagen, dass er Glück gehabt habe.

Zu seiner eigenen Überraschung hatte er überlebt. Ein paar Momente lang in einem eigenartig losgelösten Zustand der Benommenheit war er sich nicht sicher gewesen. Ist hier das Jenseits? Dann sah er das Wrack seines Motorrads neben sich liegen, spürte dumpf, dass er atmete, bemerkte, dass die Sonne noch genauso schien wie vor dem Einschlag.

Wie unter einer Glocke nahm er Stimmen auf Französisch wahr, nah und doch weit entfernt, Leute, die sich um ihn herum scharten, während er auf dem Asphalt lag. Blauer Himmel, Bergwelt, der orangefarbene Sportwagen, in den sein Motorrad eine Schneise fast bis zur Windschutzscheibe gebohrt hatte. Er wunderte sich über all das Blut auf dem Auto, auf seiner Kleidung, auf der Straße, wo es sich mit der Kühlflüssigkeit mischte. Alles seins?

Reflexartiges Reißen am Bremshebel

Die Sekunde des Entsetzens vom Auftauchen des aus der Kurve hervorschießenden Sportwagens bis zum Knall hatte sich gedehnt, als hätte jemand vorübergehend das Universum angehalten. Zeit genug, um zu denken, dass gleich alles vorbei sein kann. War es das jetzt? Für immer dunkel? Reflexartiges Reißen am Bremshebel. Krachen. Gegen den Lenker geschleuderter Unterleib. Abflug nach vorn mit dem Kopf voran. Im Augenwinkel das hochgewirbelte Motorrad. Blitzender Schmerz beim Aufprall des Helms in der Windschutzscheibe. Das Poltern des Körpers auf der Fahrzeugfront. Dann lag er vor dem Auto wie eine Crashtest-Puppe, das nachhallende Echo des Einschlags im Kopf.

In der Nacht zuvor war er aus einem Traum hochgeschreckt, ein Traum wie noch nie. Da war etwas gewesen, das versucht hatte, ihn zu greifen. Immer wieder hatte es sich aus einer dunklen Tiefe heraus nach ihm gestreckt, um ihn in die Finsternis hinabzuziehen. Ein langer Kampf. Hatte er sich mit Mühe befreit, wurde er aufs neue gepackt, bis zum erlösenden Aufwachen um drei in der Frühe. Für eine Viertelstunde schaltete er das Licht an im Zimmer der Herberge, um den Traum loszuwerden in dieser letzten Nacht am Ende einer Tour entlang der Route des Grandes Alpes. Vorahnungen, Übersinnliches? „Zufall“, meinte die Neurologie-Professorin, der er Wochen später von dem Traum erzählte. „Am besten, Sie vergessen es einfach.“