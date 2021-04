Motorrad-Influencer : Klicks um jeden Preis

Aktualisiert am

Die Szene der Motorrad-Influencer ist außer Rand und Band. Mit asozialem Verhalten wird auf Youtube viel Geld verdient. Und die Industrie beteiligt sich an dem Irrsinn.

Am Morgen des 15. Dezembers 2020 findet in Karlsruhe eine Hausdurchsuchung statt. Ermittler aus Rheinland-Pfalz nehmen sich die Wohnräume von Dominik Sch. vor. Der Motorradfahrer soll im Sommer 2020 nach einem illegalen Rennen in der Hohen Eifel mit drei Kumpanen auf der Flucht vor der Polizei einem Streifenwagen entkommen sein.

Dumm nur: Die Raser veröffentlichten ihre Flucht auf Youtube unter dem Titel „querly police getaway – raw foo­tage!“. Damit hatten die Fahnder Hinweise auf die Verdächtigen, darunter Dominik Sch. Der Endzwanziger ist ein Youtube-Star; unter dem Pseudonym Querly unterhält er mit waghalsigen Motorradstunts und illegalem Verhalten im Verkehr 1,8 Millionen Follower.