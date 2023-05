Supermoto bedeutet: Bauch rein, Ellbogen raus, Attacke. Schlanke Figur, zartes Gewicht und harte Leistung dienen der Durchsetzungsfähigkeit in der Disziplin des Eckenwetzens. Man sitzt wie auf einem Turngerät, das Gesäß auf einer einteiligen Bank, gefühlt auf dem Vorderrad mit der breiten Lenkstange vor sich. Rööh! Bröööh!

Walter Wille Redaktion „Technik und Motor“ Folgen Ich folge

Touring ist eher das Gegenteil: stabil die Ferne anpeilen, Komfort genießen, sich Zeit lassen, unter Umständen die Landschaft betrachten, das Unterwegssein zelebrieren, ohne jede Kurve sezieren zu wollen. Zwei so unterschiedliche Welten zu vereinen ähnelt dem Versuch der Quadratur des Kreisverkehrs.

KTM tut es trotzdem. 890 SMT heißt das Ergebnis, das für 14.500 Euro in den Handel kommt und vor wenigen Tagen während unserer ersten Probefahrt alle Erwartungen über den Haufen warf. Von markigen Ankündigungen eingestimmt, vom für KTM typischen schrillen Gewand in die Irre geführt, hatten wir uns auf ein nervöses, spitz konzipiertes Rowdymobil mit mühsam hinzugefügter Pseudoreisetauglichkeit gefasst gemacht.

Der Meister des Asphalts

Weit gefehlt. Die SMT ist, wie sich über die Dauer von 250 Kilometern herausstellte, zwar eine Kurvenwutz ohne Respekt vor irgendwas, zugleich jedoch ein mit seriösem Nutzen ausgestattetes Touren- und Alltagsmotorrad.

Diesen erfreulichen Aspekt hebt KTM (Firmenmotto „Ready to Race“) bemerkenswerterweise nicht hervor, sondern spielt ihn herunter, attestiert der 890 SMT lediglich „einen Hauch“ Touring. Das ist eine enorme Untertreibung, zu erklären wohl damit, dass eine KTM im Allgemeinen und eine Supermoto im Besonderen nun mal ein radikales Image zu haben hat und nicht allzu sehr mit rationalen oder praktischen Erwägungen in Verbindung gebracht werden soll.

Schon von 2009 an hatten die Österreicher ein SMT-Modell im Programm, damals als 990er. Die passte alsbald nicht mehr in die Zeit, wurde 2013 vom Markt genommen, doch nun meinen die KTM-Strategen eine neue Chance zu erkennen in der Lücke zwischen ihren Reiseenduros der Adventure-Baureihe sowie den reinen Straßenmaschinen der Duke-Familie. KTM, um griffige Formulierungen nie verlegen, spricht vom „Master of Asphalt“.

Technische Grundlage des Supermoto-Tourers ist die stark auf Offroad ausgerichtete Reiseenduro 890 Adventure R. Motor, Rahmen, Schwinge und viele weitere Komponenten übernimmt sie eins zu eins. Markanteste Unterschiede sind die reduzierten Federwege – mit 180 mm gleichwohl noch immer üppig dimensioniert – sowie die Räder im 17-Zoll-Straßenformat mitsamt Michelin-Power-GP-Reifen, die auf unserer Tour eine Vorstellung als „Master of Grip“ gaben.

Der 889-Kubik-Reihenzweizylindermotor, jüngste Generation des LC8c, liefert 105 PS bei 8000 Umdrehungen sowie 100 Nm bei 6500/min. Das ist mehr als genug, immer und überall. Spritzigkeit und Drehfreude werden niemanden, der dieses Triebwerk kennt, überraschen, vielleicht aber seine Elastizität und Durchzugskraft. Es stachelt nicht permanent an, lässt einen in Ruhe, wenn man will, hat ausreichend Schwungmasse, um ruhig aus der Spitzkehre herauszuziehen, Nachlässigkeiten in der Gangwahl zu verzeihen, leise durch die Ortschaft zu rollen und generell eine genussvoll zivile Fahrweise zu pflegen. Es kann aber auch anders: Rööh! Bröööh!