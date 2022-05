S pitzenfahrer Arthur Chapple aus New York, der sich beim Publikum bereits den Spitznamen „The Speediest of all the Speeders“ verdient hatte, versuchte im Jahr 1912 einem Zeitungsreporter die Rennerei auf Board Tracks zu schildern: „Mit 90 Meilen über eine schüsselförmige Bahn zu fliegen, fühlt sich an, als rase man einen endlosen steilen Hügel hinauf. Es ist sehr anstrengend, dir wird schwindelig und es legt deine Nerven blank, bis du dich daran gewöhnt hast. Du hörst nur das Rauschen des Fahrtwinds und das Röhren des Motors, die geduckte Position und die Fliehkräfte bereiten dir Schmerzen im Nacken und in den Schultern, deine Füße schlafen dir ein, weil du sie nicht bewegst. Die Hände sind steif, weil du dich krampfhaft an den Lenker klammerst und die heißen Abgase aus den Zylindern verbrennen dir die Beine. Aber sobald der Geschwindigkeitsdämon dich erwischt hat, bist du verloren. Das Einzige, woran du noch denken kannst, ist schneller und schneller zu fahren. Du lenkst durch die Verlagerung des Körpergewichts. Ein kurzes Zucken am Lenker, und du schießt hinauf zum Rand des Tracks und schlägst in die Bretter ein. Schon sich umzudrehen ist lebensgefährlich.“