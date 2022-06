Motorboot von Bavaria Yachts : Tausend Stunden aus Giebelstadt

Auf der Boot Düsseldorf sollte es eigentlich so weit sein. Welche Messe bietet sich für eine deutsche Weltpremiere auch besser an als die größte aller Wassersportausstellungen? Doch damals, im Januar, war die Corona-Lage noch eine andere; die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen untersagte die Durchführung der Ausstellung und damit auch die erstmalige Präsentation der Bavaria SR 36 aus Giebelstadt.

Einige Monate später war es so weit und – wenn man so will – auch auf überwiegend deutschem Terrain. In der Marina Moll Vell auf der Palma International Boat Show machte die 12,28 Meter lange SR 36 erstmals öffentlich fest. „Die Bavaria SR 36 ist ein wichtiger Schritt der Erweiterung unserer neuen SR-Line. Der Erfolg der Bavaria SR 41 hat uns bestätigt, dass wir die Wünsche unserer Kunden verstanden haben und umsetzen konnten. Mit der SR 36 gehen wir einen weiteren Schritt“, sagt Marc Diening, der noch relativ frische Bavaria-Vorstandschef, zur Weltpremiere. Überzeugen will er unter anderem mit cleveren Detaillösungen. Selbst wer auf der Palma-Show vor dem Bordbesuch der SR 36 eher größere Formate von 20 und mehr Meter Länge angeschaut hat, zeigt sich vom Volumen der 3,85 Meter breiten und rund 8,5 Tonnen verdrängenden Bajuwarin beeindruckt.

Die Vorgabe, auf maximales Volumen bei höchstmöglichem Komfort zu setzen, scheint gelungen. Zwei veritable Kabinen befinden sich unter Deck, verbunden durch einen kleinen Salon samt Pantry, der sich für den morgendlichen Kaffee im Bademantel anbietet. Fünf Stufen weiter oben zeigt die SR 36, in die angeblich rund 1000 Arbeitsstunden je Einheit fließen, dann, wofür sie gebaut wird. Das Leben auf modernen Motoryachten, so die nicht ganz neue Interpretation der Giebelstädter Werft, findet zum großen Teil im Cockpit und an Deck statt.

Achtern befindet sich jedenfalls wahlweise eine Sitzgruppe oder Liegewiese mit absenkbarem Tisch, unter dem Top installiert Bavaria eine weitere Sitzgruppe samt Outdoor-Galley gegenüber. Das schönste Stück ist aber vielleicht die Liege, die vor dem Backbord-Fenster im Steuerstand platziert wurde. Samt inte­griertem Getränkehalter scheint das ein sehr kommoder Platz, um sowohl mit dem Skipper im Gespräch zu bleiben als auch die Hecksee im Blick zu haben. Der verantwortliche Produktmanager Norbert Leifeld sagt: „Das gesamte Interieur haben wir als 1:1-Modell in unserem Entwicklungsstudio nachgebaut, damit wir ein echtes Raumgefühl bekommen.“

Fürs sportliche Äußere zeichnet übrigens der italienische Designer Marco Casali verantwortlich, dessen Handschrift vom Potential der SR 36 bestätigt wird. Mit zwei je 300 PS starken Volvo-Penta-Motoren bringt es die Yacht auf eine Höchstgeschwindigkeit von 31 Knoten (57 km/h), der Drehzahlmesser zeigt dann 3500/min. Rund 118 Liter Kraftstoff verschwinden in diesem Aggregatzustand je Stunde aus den Tanks. Eine Reserve eingerechnet, könnte die SR 36 vier Stunden lang mit Höchstgeschwindigkeit unterwegs sein. Das ist ein rein theoretischer Wert, denn auch die neueste Bavaria wird mehr Mittel zum Zweck sein. Und das ist für die meisten Eigner die Fahrt samt Freunden und Familie in die nächste Badebucht.

Bleibt die Frage: Was kostet der Spaß? Die Open-Top-Version listet Bavaria ab 291 000 Euro, die Hard-Top-Variante mit 8000 Euro mehr. Eine lange Liste von Optionen vom Handyladegerät am Steuerstand bis zum Gasgrill im Cockpit kann den Preis in die Höhe schnellen lassen. Das voll ausgestattete Weltpremieren-Modell, in dem laut Bavaria Yachts „wirklich alles drin ist“, schmälert das Vermögen des Interessenten schließlich um mehr als 500.000 Euro. SR 36 oder veritables Einfamilienhaus im Speckgürtel einer Metropole? Die Zeichen stehen auf Bavaria. Das Interesse, heißt es, sei groß.