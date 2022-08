Repräsentative Villen werden zu Pop-up-Stores und Party-Zentren, auf den Parkplätzen stehen Hunderte von Testwagen, und die Orderbücher werden stündlich voller. So viele Rolls-Royce Cullinan auf einem Fleck sieht man sonst nur im Werk in Goodwood, nirgendwo sonst auf der Welt kann man während eines morgendlichen Laufes mehrere Königsegg und Pagani auf einmal sehen, und wahrscheinlich kommen rund um Pebble Beach mehr Bugatti Chiron zusammen, als selbst in Molsheim je auf einem Fleck gesichtet wurden. Und spätestens beim Motorsport Gathering auf The Quail ist die Erinnerung an jede noch so eindrucksvolle Automesse vergessen. Wer eines der 1200 Dollar teuren und trotzdem vielfach überbuchten Tickets für den Freitagvormittag auf dem Golfplatz ergattert, der flaniert mit Champagner in der einen und Austern oder Kanapees in der anderen Hand nicht nur zwischen jeder Menge rasender Raritäten. Sondern dem präsentieren vor allem die Luxusmarken jede Menge Neuheiten: Mit bald einem Dutzend Weltpremieren hat The Quail in diesem Jahr deshalb mehr zu bieten als im vergangenen September die IAA.