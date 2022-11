Pick-up von Mitsubishi : Camper für Extreme

Lange Lieferzeiten? Hohe Preise? Wer sich einen Campervan zulegen will, muss geduldig und solvent sein. Aber es gibt Alternativen. Mitsubishi zeigt, wie aus einem Pick-up dank einiger erlesener Zutaten ein Campmobil wird. Mit Allradantrieb, Geländeuntersetzung und Sperrdifferential gibt der Explorer, der auf einem L200-Pritschenwagen basiert, den Meisterkraxler, der vor kaum einer steilen Auffahrt und noch so großen Schlammlöchern kapitulieren muss. Und wenn gar nichts mehr geht, bietet sich immer noch die Münchhausen-Nummer. Mit einer kräftigen Seilwinde am Bug kann sich der Offroadcamper wie der Lügenbaron am eigenen Schopf aus dem Morast ziehen. Die Prise Abenteuer rundet das Konzept also gelungen ab. Wir waren mit dem Überlebenskünstler auf weniger schlammigen Wegen unterwegs, haben seine vielfältigen Qualitäten jedoch auch dort kennengelernt.

Der L200 gehört zum Urgestein bei Mitsubishi, er ist ein ordentlicher Brocken. 5,31 Meter lang und 2147 Kilogramm schwer ist die Spitzenversion mit der Doppelkabine und dem 150 PS starken 2,2-Liter-Vierzylinderdiesel. Eile gehört nicht zu den Werten des Pick-ups, auch wenn 171 km/h Höchstgeschwindigkeit möglich sein sollen, bei der Beschleunigung von 0 auf 100 km/h vergehen 13,5 Sekunden. Zudem verschlechtern die An- und Aufbauten die ohnehin nicht famosen aerodynamischen Eigenschaften. Wenn der Explorer die 100-km/h-Marke reißt, tost der Fahrwind um den Dachträger und übertönt das bis dahin dominante Singen der grobstolligen Geländereifen im 20-Zoll-Format.

Hoher Verbrauch, großer Tank

Die Camping- und Offroadausstattung treibt auch den Verbrauch nach oben. Während der L200 in Alltagsgarderobe nach Norm schon 7,9 Liter Diesel verlangt, steigt der Konsum des Campers auf rund zehn Liter Treibstoff. Also Fuß vom Gas und gemächlich cruisen, allenfalls auf die strammen 400 Newtonmeter Drehmomentspitze (bei 1750 Umdrehungen in der Minute) setzen, wenn die den Explorer in Verbindung mit der sechsstufigen Wandlerautomatik sehr entspannt und durchaus komfortabel voranbringen. 75 Liter Diesel passen in den Tank, das reicht für üppige Etappen.

Auch wenn der Weg das Ziel ist, am Ende der Reise überrascht der Explorer mit einer ganzen Reihe von findigen Ausstattungsdetails. Geschlafen wird im Obergeschoss, das GT-Roof-Dachzelt von Gentletent ist auf dem pulverbeschichteten Edelstahl-Hardtop (4400 Euro) der Pritsche montiert. Zum Übernachten wird es aufgeklappt, und in weniger als drei Minuten füllt ein Kompressor die Luftkammern, die das übliche Gestänge ersetzen. Hinauf geht es über eine Aluminiumleiter, die Liegefläche reicht für zwei und misst 220 mal 140 Zentimeter. Das 2400 Euro teure Dachzelt ist sturmerprobt und verkraftet auch schwere Unwetter. Die Körperpflege findet im Freien statt. Zwar schützt eine Zweiseiten-Markise vor Sonne und Regen, eine Nasszelle, wie wir sie aus dem Reisemobil kennen, gibt es nicht. Wohl aber eine Außendusche mit elektrischer Pumpe, die das Nass aus einem 12-Liter-Kanister auf der Ladefläche zum Brausekopf fördert.

Solide Ausstattung, leicht manövrierbar

Die Wasserversorgung ist Bestandteil des Küchenmoduls, das sich nach dem Öffnen der Heckklappe dort rollengelagert herausziehen lässt und dann einen zweiflammigen Gaskocher, ein Faltwaschbecken, Besteckkasten und eine Kompressorkühlbox mit 32 Liter Fassungsvermögen bietet. Mit gut 5000 Euro kostet es etwa genauso viel wie die elektrische Installation, deren Herzstück, eine 100-h-Gelbatterie, zusammen mit einem 100-Watt-Solarpanel und einem Inverter für 230-Volt-Bordspannung sorgt. Die gesamte Ausstattung ist solide befestigt und übersteht auch den härteren Geländeritt unbeschadet. Nicht nur den macht die Luftfederung an der Hinterachse ohnehin wesentlich komfortabler als beim Serien-L200.

Der Camping-Pick-up fährt sich daher einfach und lässt sich dank der Rückfahrkamera auch in engen Passagen relativ leicht manövrieren. Die Ausstattung wiegt knapp 400 Kilogramm, so bleibt noch viel Zulademöglichkeit, bevor das zulässige Gesamtgewicht von 3110 Kilogramm überschritten wird. Stauraum gibt es in und zwischen den Modulen unterm Hardtop reichlich, außerdem darf der L200 bis zu 3000 Kilogramm auf den Haken nehmen. Auf den Stellplätzen wird der Offroadcamper schnell zum Blickfang, wobei sanitäre Anlagen zu deren Infrastruktur zählen sollten, denn eine Bordtoilette gibt es nicht. Ist er nun ein echter Wohnmobilersatz?

Nun, Pick-ups führen bei uns trotz aller positiven Prognosen ein Dasein in der Nische. Und auch der Explorer dürfte bei einem Durchschnittscamper kaum auf der Merkliste stehen. Zumal der L200 mindestens 33.990 Euro kostet und die üppige Ausstattung mit mehr als 30 000 Euro bezahlt werden will. Aber auf eine spezielle Zielgruppe, die Wert auf Traktionsstärke und Geländetauglichkeit legt, um dem rauen Ruf der Wildnis zu folgen, aber nicht das ganze Jahr mit einem großen und schwereren Expeditionsmobil unterwegs sein will, hat er erhebliche Anziehungskraft. Bei Offroadveranstaltungen ist man mit ihm in allerbester Begleitung.