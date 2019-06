Schon um 7 Uhr herrscht rege Tätigkeit am an einem mobilen Ankermast angedockten Zeppelin NT. Bild: Uwe Stohrer

Die Spannung beginnt schon Tage vor dem Flugtermin. Bei einem Zeppelin ist alles anders als in der normalen Fliegerei. Er ist zwar groß, mit 75 Metern sogar länger als ein Airbus A380. Aber er ist auch leicht, unglaublich leicht. Gerade mal 400 Kilo bringt er dank seiner Heliumfüllung auf die Waage. Die Kombination beider Extreme macht ihn empfindlich gegen Wind. Nicht so arg im Flug, da steckt er auch kräftigere Böen gut weg. Aber Landen wird zum Problem. Zum geplanten Termin soll die Luft turbulent werden. Also gehört der tägliche Anruf bei der Zeppelin-Reederei vor der Reise zum Ritual, um nach dem Wetter zu fragen und ob der Flug klappt. Flexibilität und Gelassenheit gehören für Passagiere bei dieser Art des Fliegens dazu.

Nun ist es so weit. Meteorologen haben einen Rückgang der Windstärke vorhergesagt. Auch die Sicht ist gut. Ein Zeppelin wird immer im Sichtflug gesteuert, bei Nebel oder tief hängenden Wolken bleibt er am Boden. Vor dem Hangar am Flughafen Friedrichshafen herrscht schon um 7 Uhr Geschäftigkeit. Heute steht kein üblicher Rundflug an. Ein ungewöhnlicher Überführungstrip nach Berlin ist geplant. Dort soll einer der beiden Bodensee-Zeppeline Werbeflüge absolvieren.