Wo eine Mercedes-Limousine ist, ist ein Kombi nicht weit. So musste es kommen, so kommt es, die Schwaben zeigen ihr T-Modell der erst kürzlich vorgestellten E-Klasse. Und wo ein Mercedes-T-Modell ist, ist ein 5er Touring nicht weit, auch BMW wird uns sicher bald seinen neuen Kombi zeigen. Allein Audi sortiert weiter vor sich hin, so wird aus dem ewigen Trio zunächst mal ein Duo.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Mercedes gestaltet Limousine und Kombi wie gehabt dicht beieinander, das Heck steht dynamisch nach vorn geneigt und schließt in den Rücklichtern mit den nun Mode werdenden Sternen ab. Die pfeilende Form fügt sich sportlich geschmackvoll, geht aber zulasten des Kofferraumvolumens. Das wird mit 615 bis 1830 Litern angegeben, ist für die meisten Transportaufgaben also gut gerüstet, fällt aber etwas kleiner aus als im Vorgänger. Wird der Plug-in-Antrieb geordert, fordert der Akku seinen Platz, dann stehen 460 bis 1675 Liter zur Verfügung. Dafür sind mit dieser Motorenkombination bis zu 100 Kilometer an elektrischer Fahrt möglich, die E-Klasse wird damit zum elektrischen Stadtmobil und zugleich zum sorglosen Langstreckenbegleiter.

Die Möglichkeit, einen großen oder einen innenraumfüllenden Bildschirm zu ordern, besteht hier wie dort, ebenso den hinterleuchteten Kühlergrill und die frisch gezeichneten LED-Scheinwerfer. Wahlweise gibt es bündige oder gut greifbare Außentürgriffe. Die bekannt komfortable Sprachsteuerung hat Mercedes-Benz weiterentwickelt, sie soll Befehle fortan noch besser verstehen und kann auf das Aktivierungswort verzichten.

Das jüngste T-Modell streckt sich auf 4,95 Meter und hat 2,96 Meter Radstand, die Platzverhältnisse erscheinen uns fernreisetauglich. Und die Rückbank kann geteilt umgelegt werden. Für den Weg zum Ziel sind zum Marktstart nur Vierzylindermotoren im Angebot, die Modelle E 200, E 220 d und E 300 E machen den Auftakt. Es folgen die von Freunden feiner Technik geliebten Reihensechszylinder, auch wird es die von Mercedes gepflegte Spezialität eines Plug-in-Hybrids mit Dieselmotor geben.

Für das rein elektrische Vorankommen ist der EQE auf eigener Basis zuständig. Jedenfalls so lange, bis die beiden Versionen fusioniert werden, die Schlussglocke für diese E-Klasse läutet. Wer sich eine sichern will, muss vermutlich um 60.000 Euro investieren, zuzüglich mannigfaltig offerierter Leckereien.