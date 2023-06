Designer kreieren manchmal Autos, die nie auf die Straße gelangen, aber in die Herzen fahren. Und dort noch Jahrzehnte später für Hüpfer sorgen. Der C 111 von Mercedes-Benz ist so eines, gebaut um 1969 und 1970 als Proband für Emotion und Technik. Soweit bekannt, sind 16 Stück hergestellt worden, mit verschiedenen Motoren, auch einem hier eher nicht vermuteten Diesel. Nach Einschätzung der die firmeneigenen Schätzchen verwaltenden Historiker in Stuttgart sind höchstens zehn heute noch irgendwo auf der Welt zuhause. Ihr Wert ist nicht verlässlich zu schätzen, jedenfalls exorbitant, und eines der Exemplare hat Mercedes jetzt im kalifornischen Carlsbad auf die Bühne seines dortigen Designstudios gefahren.

Es liefert die Vorlage zu einem C 111 unserer Zeit, ehrlich gesagt schon vor vier Jahren fertiggestellt, erst wegen coronabedingten Stillstands und dann durcheinandergebrachter Modellpremieren so lange im Safe zurückgehalten. Das Einzelstück schafft die 300 km/h des Originals nur im Traum, es rollt bestenfalls mit behutsamen 12 km/h auf die Bühne, und seine antreibende Botschaft ist eher elektrisch rotierender Natur denn verbrennerisch explodierend.

Die beiden Flügeltüren sind Ehrensache, die scheinwerfenden Schlafaugen leider nicht. Das rechteckig abgeflacht geführte Lenkrad lässt einen relativ stilvollen Ein- und Ausstieg zu, während im Umgang mit dem Original frisch einfädelnde Gelenke am Steuer und forsch zupackende Waden auf der Kupplung nicht nur von ästhetischem Vorteil sind. Die Farbgebung in Goldorange folgt frohgemut dem Vorbild.

Auf Ameisenkniehöhe angesetzter Schwung

Das Team um Designchef Gorden Wagener will zeigen, welche Formen aus tief verwurzelter Tradition und frei fliegenden Gedanken möglich sind. Niemand wunderte sich, fände in mittelferner Zukunft sein auf Ameisenkniehöhe angesetzter Schwung der endlosen Linie in wirklich einsatzbereiten Sammlerstücken Wiedererkennung.

Der neue C 111 posiert wahrscheinlich erst mal auf der ein oder anderen Ausstellung, wandert dann ins Museum zu seinen Geschwistern. Sie senden Freude an konstruktiver Kreativität, klar, aber auch eine Botschaft Richtung China, dass zumindest Tradition von keinem der zahlreich aufmüpfigen Elektro-Startups in die Waagschale geworfen werden kann.